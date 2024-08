El futuro está aquí: Cinco empresas mexicanas que buscan cambiar tu vida

Esta nota es presentada por Shark Tank México

La mayoría de las empresas más grandes del mundo comenzaron como una operación chiquita: una, dos o un pequeño grupo de personas encerradas en una habitación, con la emoción de crear algo nuevo, que tuviera algún tipo de impacto –pero no necesariamente conscientes de que en unos años se convertirían en dueños de empresas multimillonarias, con más riqueza que un país pequeño, y que han conseguido cambiar nuestras vidas una y otra vez.

Cuando piensas en start ups, lo más fácil es imaginarte a emprendedores en San Francisco que buscan crear el siguiente Uber; sin embargo, muchas veces se nos olvida que todos los países, incluyendo México, están llenos de personas jóvenes buscando empezar negocios, y que muchos de ellos no sólo sueñan con volverse ricos, sino más bien realmente quieren resolver problemas sociales que encuentran, facilitándonos las cosas a todos –y pues sí, ganándose una buena lana en el intento.

A continuación, presentamos cinco proyectos mexicanos interesantes que probablemente cambien nuestros hábitos de alguna u otra manera, como fue el caso de Uber: una aplicación que no sabías que necesitabas, pero que ahora varios utilizan constantemente como opción de movilidad en las ciudades.

Foto tomada del Instagram de Swap

Siempre pasa que vas por chelas y se te olvida la cartera, así que a la hora de la cuenta algún compa tiene que fletarse y pagarte el consumo. Lo peor es que después se te olvida devolverle el dinero y pierdes amigos por deudas de 300 pesos.

Pay It es una aplicación creada en México para mexicanos que no quieren pararse en el OXXO o en el banco para hacer transferencias, sino que quieren rolarle dinero a otros a través de su teléfono, como si estuvieran mandando un mensaje de Whatsapp. En la aplicación, buscas a tu amigo en tus contactos, lo seleccionas y le mandas los 300 que le debes y quedas a mano. No es necesario que él tenga Pay It para que le llegue el dinero.

Pay It también está pensada para ayudar a los sufreelance que no saben cómo cobrar a sus clientes: si estás en ese caso, con la app envías mensaje al deudor con un formulario de pago. Con eso le das chance de que te transfiera ASAP sin necesidad de CLABE o número de tarjeta. Él te deposita y de ahí lo mandas a tu cuenta bancaria y, a gastar.

Hay de problemas a problemas. Así como a veces tienes que lidiar con que no te han pagado (o no has pagado) los boletos de un concierto, existen situaciones que te ponen las cosas en perspectiva. Como le pasó a Julián Ríos, cuya madre sufrió de cáncer de mama y en consecuencia perdió los dos senos. Tras haber vivido esa situación, Ríos reunió a un equipo de amigos ingenieros para desarrollar un producto que puede ayudar a cambiar los niveles de mortalidad del cáncer de mama en México.

La empresa que formaron, Higia Technologies, creó un brasier que detecta mutaciones anormales en el pecho a tiempo para que a ninguna otra mujer le pase lo mismo que a la mamá de Julián. El producto se llama EVA, y la idea es que cada mes, las mujeres usen este brasier en casa durante una hora. EVA tiene sensores que miden la temperatura, la textura y la elasticidad del tejido del pecho; el brasier manda los datos a un sistema que interpreta la información con inteligencia artificial y determina si todo está saludable o es hora de ir a consulta. El programa manda todo el diagnóstico al celular para llevar el registro.

EVA gustó tanto que ya se vendieron 5 mil brasieres. A finales de este año abren oficina en Japón y la startup sigue creciendo: de ser un proyecto unipersonal, ahora trabajan en él 15 ingenieros de software y hardware desde México, Colombia, España, Japón y Estados Unidos.

Foto tomada del Facebook de Zaveapp

Clásico que llega la fecha para un viaje con tus compas y no ahorraste nada, entonces sufres en el viaje y la pasas aún peor cuando regresas, no sabiendo ni cómo vas a poder sobrevivir la quincena.

Zaveapp resuelve el problema de todo millenial gastalón: te pone ahorrar, sí o sí, para las vacaciones que ya te prometiste. Como funciona es que tú le dices a la app cuál es tu objetivo de viaje, cuánto necesitas ahorrar y en cuánto tiempo; vinculas una tarjeta de débito para abonarle de vez en cuando, y listo. Ya que ahorraste, te caerán las ofertas de booking.com, Expedia, BestDay, Despegar y otras más.

El fundador de la aplicación, Octavio Novelo, comenzó el proyecto con una idea sencillita, que sin embargo tres años después ya está creciendo como la espuma, porque hay inversionistas que le están metiendo un billetote para hacerle buena promoción y atraer a millenials de Latinoamérica y otras partes del mundo, y Omar logró asociarse con algunas de las agencias de viajes digitales más grandes del mundo para sean sus aliadas.

Por supuesto, a las grandes operadoras de viajes les interesa que a esta startup Made In Mexico le vaya de lo lindo.



Foto por el usuario de Flickr hombretangencial

Llevo dos semanas dándole vueltas a las colonias que me laten para mudarme antes de que la casera de ahora empiece a jorobar con que ya necesita el depa, y nada. A eso súmale que voy a tener que conseguir aval de confianza, con propiedades, esbelto y bien parecido.

Pero si vives en la Ciudad de México, las cosas ya no tienen que ser tan complicadas: en la capital ya opera Homie, una app que te dice cuáles depas están disponibles y en cuánto —la renta promedio anda en 17 mil pesos, :(—; seleccionas el que te gusta y te ajusta; llenas un formulario, y en 24 horas te notifican si se arma o no. Si sí, pagas y firmas una póliza donde garantizas que no vas a jugarle chueco al casero.

Según el eslogan de Homie, esta es “la nueva forma de rentar depa” porque no necesitas el famoso aval. Con la info que le das a la startup sobre tus estudios, tus redes sociales, tus ingresos, tus deudas y demás, esta crea un perfil que le indica a los caseros si eres de fiar; medio Black Mirror, pero así es el modelo de todas las empresas fintech.

En 2017, su fundador Jordi Greenham declaró que ya habían movido unos 30 millones de pesos en transacciones con unas 700 propiedades colocadas, y este año van viento en popa creciendo y atrayendo inversionistas para lanzarse a la conquista de México y Latinoamérica. ¿Por qué no estudié finanzas?

Foto por el usuario de Flickr simplethrill

Todos hemos vivido ese momento horrible en el que te metes a bañar, y de pronto se acaba el agua, dejándote todo enjabonado. Los problemas de abastecimiento de agua en la Ciudad de México son enormes, al grado de que según reportes, como este de Reporte Índigo, «la Ciudad de México podría llegar a niveles de escasez extrema de agua en 30 años o incluso menos». De ahí la importancia de Isla Urbana, quienes garantizan agua para tu casa durante varios meses, chance todo el año, si te pones pilas con la captación de agua de lluvia ahora que se venga en el temporal.

La idea es de Enrique Lomnitz, un diseñador mexicano que estudió posgrado en el gabacho y se animó a regresar a la Ciudad de México para cambiar una situación insoportable: que montón de banda no tuviera el mínimo de líquido para bañarse o lavar los trastes. Como la propuesta está súper buena trae apoyos de Oxfam, la Universidad del Estado de Arizona, HSBC y varias fundaciones más.

