El futuro funciona: «Despacito» llegó al Show de Jimmy Fallon

La mejor banda del mundo, en el mejor programa del mundo; tocando la canción más importante del 2017. Increíble. La verdad, cuando pensé que ya «Despacito» no podía romper más récords, llegar a más lugares del mundo, o instalarse en la memoria de más seres humanos; pues viene el bueno de Jimmy Fallon e invita a Luis Fonsi a cantar en su programa.



Sí, obviamente deben haber personas a las cuáles no les gusta el reaggetón; pero ya esta rola se convirtió en algo innegable, en la marea que te impide surfear las olas como siempre soñaste de morrito; en el viento que te despeina y arruina el peinado que te hizo tu mamá por 28 minutos para ir a la escuela; y en la inflación desmedida que hace que cada vez que vas a almorzar en una fonda tu comida aumente cinco pesitos más.

Ver a Questlove agregándole alguno que otro break al beat de la rola es quizás la apropiación cultural más importante de los últimos tiempos. También observar la cara de satisfacción de todos los integrantes de The Roots mientras tocan la rola; me llenó de felicidad pura y real.



Vivimos en el mundo del single, en donde las personas ya no tienen tiempo para escuchar un disco entero y, en esto; el reaggetón es el rey. 30 años atrás, el álbum era quién dictaba qué artista tenía importancia cultural o no, hoy en día; es el sencillo. Y mientras más artistas entiendan que vivimos en el mundo de la inmediatez —por eso son tan importantes y determinantes en la carrera de ellos los servicios de streaming—; pues mejor para su presente y futuro.



Claro que amo escuchar un álbum entero, pero, ¿no sienten que ya no tienen tiempo para oír doce rolas? ¿No sienten que ya solo quieren escuchar «el hit» para ver si «vale la pena» escuchar el resto del álbum? Pues, ese es exactamente en el mundo que vivimos y el estado actual en el que se encuentra la industria musical. Si tienes un hit; una rola que enganche y cambie el ritmo del día para los demás seres humanos; pues serás descubierto por la mayoría en algún momento. Si no, estás jugando de visitante en el Camp Nou contra el Barcelona de Pep Guardiola.



Este pequeño texto es una celebración a que «Despacito» llegó al show de Jimmy Fallon. Eso significa: televisión Prime Time, millones de espectadores; y masificación aún mayor de la rola. Y todo lo que haga que «Despacito» llegue a más lugares del mundo; me hace feliz. Todo va a estar bien, el futuro funciona.

