«El género no es más que una ficción»: platicamos con mexicanos de género no binario

Desde pequeños nos enseñan que si alguien nace con genitales masculinos es hombre y si lo hace con femeninos es mujer. A partir de ese momento, se nos intenta clasificar en una de dos categorías: azul o rosa. Se dejan de lado la infinidad de matices que existen entre una y otra persona. Pero hay quienes no se identifican con ninguna de estas categorías impuestas al nacer, personas que quieren ser diferentes y expresarse sin miedo a hacer cosas que por costumbre pertenecen a un género. Creo que es momento de que dejemos de pensar como si viviéramos en el siglo 16 y realmente entendamos que las etiquetas no definen qué o quién eres. Por esto me di a la tarea de buscar algunas personas que nos platicaran, según sus experiencias y pensamientos, por qué es importante abrir nuestra mente ante las nuevas posibilidades sin importar las categorías impuestas por la sociedad.

Mauricio Arroyo Garcia, 24 años. Artista digital

VICE: ¿Cómo crees que han cambiado los roles de género en los últimos años?

Mauricio: En lo personal podría decir que los roles de género cambiaron hace muchos años, pero la educación que se nos dio y que se mantiene es lo que hace que sigan tan marcadas esas ideas que nos llevan a la desigualdad.

¿Consideras que existen más de dos géneros?

Yo estoy con la idea de un género neutro. Todo lo demás lo veo como tendencias, ideas y formas de vivir que me resultan interesantes y de las cuales aprendo mucho.

¿Por qué crees que es importante que exista un género neutro?

Creo que todos debemos vernos como seres humanos que existimos en un mismo mundo y en lugar de catalogarnos como hombres o mujeres deberíamos empezar a ver por las acciones, ideas, pensamientos y muchas cosas que forman a estos mismos seres. Si ya es tan difícil saber cómo llevar la vida, ¿por qué hacerla más complicada marcando quién es más fuerte o más débil, más inteligente, etcétera?

¿Cuál es el cambio que te gustaría ver en el mundo y cómo contribuyes tú a que suceda?

Me gustaría que todos se centraran principalmente en uno mismo, aprender y enseñar. Por eso creo que al contar y platicar sobre mi forma de vida y mis ideas contribuyo un poco en generar ideas distintas en los demás.

¿Qué le dirías a todas las personas que siguen pensando que sólo hay dos géneros y que todo debe ser rosa o azul?

Los invito a conocer más gente, hacer amig@s y realmente interesarse en lo que ellos piensan y viven. Se pueden aprender muchas cosas que nos llevan a ser mejores personas.

M Sin Título, 33 años. Artista y fundador de La Zona

VICE: ¿Cómo crees que han cambiado los roles de género en los últimos años?

M: Depende en qué contexto nos ubiquemos. En el mío en particular, creo que las posibilidades de desenvolvernos y elegir nuestro rol en el mundo se han flexibilizado de manera importante. Claro, comparándolo, por ejemplo, con las de mis abuelos o padres. Sin embargo, creo que aún tenemos que trabajar arduamente por ampliar las libertades y erradicar la violencia.

¿Consideras que existen más de dos géneros?

Considero que existen cuantas categorías inventemos pues el género no es otra cosa que una ficción. Hasta ahora ha respondido a un sistema binomial y de oposición que busca como fin último la reproducción sexual, en el que cada cuerpo es sometido a procesos de apropiación de características supuestamente inherentes al género que se asigna al momento de nacer según los genitales. Son características completamente ficticias y artificiales que vamos aprendiendo por repetición. El «hombre perfecto» y la «mujer perfecta» no han sido más que ficciones políticas construidas y apropiadas por determinados cuerpos elegidos como modelo de representación. Por lo que, si se entiende al cuerpo como una posibilidad infinita, entonces las categorías de identificación deberían de responder a la voluntad de quien posee el cuerpo.

¿Por qué crees que es importante que exista un género neutro?

Creo que es importante, en general, que exista la posibilidad de decidir y construir, de manera crítica, nuestra identidad y la manera de proyectarnos en el mundo. Pero sobre todo que se reconozcan y respeten las distintas formas de identificación.

¿Cuál es el cambio que te gustaría ver en el mundo y cómo contribuyes tú a que suceda?

Creo que ciertas instituciones opresoras y excluyentes le hacen mucho daño, por no decir todo el daño, a la sociedad. Cultivan odio e intolerancia. Son cerradas a propuestas de nuevas formas pacíficas de organización social y política. Estas instituciones son política y económicamente poderosas y a veces parece imposible derribar sus muros. Pero las revoluciones de hoy surgen de pequeños grupos que son críticos y se oponen ellas. Incluso el propio cuerpo puede ser utilizado como una herramienta de emancipación y resistencia. Tomar el control de nuestro propio cuerpo es un paso gigante de resistencia al control político de estas instituciones. Lo más importante es que esta nueva ola de revoluciones no utiliza medios como la violencia o la exclusión, lo cual creo que es su mayor fortaleza.

¿Qué le dirías a todas las personas que siguen pensando que sólo hay dos géneros y que todo debe ser rosa o azul?

Les diría que se están perdiendo una vida de posibilidades.

Ashauri Lopez, 29 años. Escritor

VICE: ¿Cómo crees que han cambiado los roles de género en los últimos años?

Ashauri: Han cambiado gracias a la lucha de muchísima gente por posicionar nuevas perspectivas sobre el tema desde el arte, el activismo y la lucha política. Gracias a muchas esas personas, mi generación es capaz de cuestionarse la manera en que fuimos construidos y en su lugar juegan a tomar elementos de cada género para crearse una imagen que no sea binaria, sino algo propio de su identidad, su muy personal remix.

¿Consideras que existen más de dos géneros?

Sí, el género no debería estar estandarizado. Creo que cada quién debería crear su propio género como creamos nuestra identidad, y popularizar esta manera de vernos hasta que el género ya no sea importante.

¿Por qué crees que es importante que exista un género neutro?

Pues creo que es importante que una persona sea tratada como persona sin importar con que sexo nació. Si vamos a ser coherentes en nuestra creencia de que todas las personas son iguales, creo que es necesario reconocer que el género es algo irrelevante en las personas, que las personas de todos los géneros son capaces de pensar, opinar, amar, luchar o construir lo mismo.

¿Cual es el cambio que te gustaría ver en el mundo y cómo contribuyes tú a que suceda?

Que ya no seamos vistos como hombres o mujeres sino como personas.

¿Qué le dirías a todas las personas que siguen pensando que sólo hay dos géneros y que todo debe ser rosa o azul?

Que no se trata de borrar los colores rosa o azul sino de invitar a la fiesta a un chingo de colores más, porque seamos honestos, una fiesta de dos está de hueva.

Mafufu Sejmet, 22 años. Artista

VICE: ¿Cómo crees que han cambiado los roles de género en los últimos años?

Mafufu : Han cambiado mucho en el mundo pero la percepción que hay en México es muy extraña. La gente no lo entiende ni lo respeta. Muchos de nosotros entendemos lo que significa pero es difícil que las personas puedan comprenderlo.

¿Consideras que existen más de dos géneros?

Claro, el género es la forma con la que te muestras ante la sociedad. Debe haber sinfín de géneros.

¿Por qué crees que es importante que exista un «género neutro»?

Pues hay personas que no se identifican con nada en especial. Solo quieren ser humanos sin ser etiquetados, si así se puede decir.

¿Cuál es el cambio que te gustaría ver en el mundo y cómo contribuyes tú a que suceda?

Quisiera que todxs sean respetados por lo que son y se amen como son, sin importar nada. Siempre habrá gente odiando y hablando feo de los demás pero mi propósito y lo que hago es dar más confianza a las personas y que se conozcan a sí mismas.

¿Qué le dirías a todas las personas que siguen pensando que sólo hay dos géneros y que todo debe ser rosa o azul?

Que quizá no cambiaré su punto de vista pero debería integrarse a esas actividades que les causen molestia o ir a lugares que no frecuentan porque los hace sentir incómodos. Vayan y traten de acoplarse, experimentar. Quizá ni siquiera saben a lo que se enfrentan. Quizá amen estar ahí, tal vez no, pero por lo menos ya lo probaron.





