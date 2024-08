El gobierno de AMLO negocia deuda millonaria con empresa que enferma a prisioneros

Artículo publicado por VICE México

La Secretaría de Hacienda se encuentra negociando un adeudo de más de mil 800 millones de pesos que le dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto, producto de contratos firmados con La Cosmopolitana, la empresa que ha acaparado el servicio de alimentos en las cárceles mexicanas, reveló Francisco Garduño Yáñez, director de Centros Penitenciarios Federales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista con VICE y Quinto Elemento Lab, el abogado –fundador de Morena y uno de los coordinadores de la campaña de AMLO– indicó que una vez que Hacienda llegue a un acuerdo, él se inclinaría por hacer un proceso de licitación a fin de que otras empresas puedan competir por el servicio, y de esta manera también lograr el mayor beneficio para el gobierno: “Actualmente hay una fuerte lucha por el mercado” y es la oportunidad de cambiar las cosas, dijo.

VICE y Quinto Elemento Lab publicaron la investigación “El Cártel de la comida”, en el que revelaron que La Cosmopolitana ha monopolizado las contrataciones públicas sobre alimentos, a pesar de una trayectoria de problemas de calidad e higiene de los mismos, en específico, a su mayor cliente, las cárceles federales. El reportaje documentó que de 2002 a 2019 la empresa ha recibido 704 contratos por cerca de 29 mil millones de pesos —la mitad de ellos proveniente de su negocio con las prisiones federales—.

Precisamente en agosto de este año vence el contrato plurianual que tiene con las cárceles federales –Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– por más de 5 mil millones de pesos y que fue obtenido por adjudicación directa.



“Estos son contratos leoninos, y estoy en contra de que haya monopolios. No los debe haber en ninguna parte de la economía, porque es la acumulación incesante de capital en el modelo neoliberal. A (los monopolios) no les interesa el ser humano, sino la acumulación de capital. Dinero, dinero, dinero…”, señaló Garduño en entrevista vía telefónica.

El encargado de las 14 prisiones federales de México, en las que hay una población repartida de unos 19 mil presos, explicó que a los mil 800 millones de pesos de deuda que les dejó el anterior gobierno, se suman los tres meses del actual mandato, ya que hasta el momento no han liquidado la deuda que tienen con la empresa y, en consecuencia, se siguen acumulando los pasivos; aunque aclaró que no hay peligro de que se deje de dar el servicio de alimentación, y que es por eso que Hacienda está llevado a cabo los encuentros con La Cosmopolitana, propiedad de la familia Landsmanas.

“Esta es la empresa que encontramos aquí contratada por el anterior gobierno. Son contratos que los hizo el anterior Oficial Mayor de Gobernación (…), hay que ver si es posible negociar”, dijo Garduño, quien unos días antes explicó a la radiodifusora ACIR que actualmente La Cosmopolitana les cobra 41 mil raciones de alimentos, a pesar de que sólo se consumen 19 mil.

El coordinador de la campaña de AMLO en los estados de Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Nayarit aseguró que aún no puede adelantar si van o no a renovar el contrato con La Cosmopolitana, pues “sí es preocupante que me dijeran que no me van a dar el servicio el día de mañana; y por eso estoy dejando (esto) en manos de Hacienda, que ellos dispongan lo correspondiente”, indicó el funcionario, quien participó hace varios años en el diseño de la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal.

Según Garduño, también será la propia Secretaría de Hacienda la que decida o no abrir el servicio de comidas a licitación, y la que se está encargando de que la “transición” sea lo mejor posible. El funcionario dejó en claro que él desearía que se abriera el mercado a más competidores, y que además se volviera al modelo que se tenía antes de la privatización, cuando eran los propios reos quienes cocinaban, lo que significa otra manera de reinserción y de darles empleo. Regresar a este modelo permitiría, según Garduño, pagar únicamente por los insumos de alimentación, lo que bajaría mucho los costos para la administración.



Indicó que la contraloría interna aún está revisando otras irregularidades que se pudieron haber dado en las contrataciones, como los otros 13 servicios que presta esta empresa, entre los que se encuentran lavandería, pintura, jardinería, fumigación y control de plagas, entre otros.

Reconoció que efectivamente ha habido miles de presos enfermos, como dio a conocer el propio OADPRS a través de una solicitud de información realizada por Animal Político, pero matizó y agregó que muchas de esas enfermedades pueden ser psicosomáticas.

El sitio digital publicó ayer que La Cosmopolitana ha causado daños gastrointestinales en 10 mil reos, además de haber recibido 34 sanciones por la mala calidad de los alimentos que provee a las cárceles.



