El Gran Orgo: «Nuestra mayor influencia es la música hecha con actitud y con tus propias manos»

Diego de 17 años y Samuel de 22 son los hermanos Ortiz. Ambos jóvenes viven en Tampico, Tamaulipas. Con su banda de post-hardcore, El Gran Orgo y su colectivo de música independiente, Fabrica de Ruido, desde hace algunos años han estado haciendo cosas interesantes al norte de México, dando de qué hablar por la estridencia de su grupo y sorprendiendo a todo el país tras convertir a su estado en referencia para las bandas que se organizan y salen de tour, haciéndolas que tengan que pisar tierras tamaulipecas para tocar y darse a conocer.

Su juventud y energía es contagiosa, ya sea al verlos organizar shows para algunas bandas que llegan de otras partes de la República Mexicana y el mundo; o tocando, recapitulando los primeros años de su alma mater musical, At The Drive In, junto con otros grupos parecidos como The Nation of Ulysses que salen y se reflejan en lo que es El Gran Orgo.

Hablamos con los dos aprovechando que el próximo viernes 16 de marzo estarán tocando en la Ciudad de México, en el Dirty Sound, para conocer un poco más sobre sus proyectos, los planes que tienen con la banda y el colectivo, At The Drive In y otras cosas

Noisey: ¿Cómo inicia El Gran Orgo?

Diego: La banda surge de un proyecto que no era ni un cuarto de la idea que actualmente es El Gran Orgo.

Samuel: Mi hermano y yo nos juntábamos a ensayar con un baterista metalero de nuestra colonia, pensando que iba a funcionar en un proyecto que tocaba canciones de Bad Brains, Circle Jerks, Body Count y Eskorbuto. Sólo que a ese güey le ganaron las drogas y tuvimos que dejar varado ese grupo. Ya teníamos canciones propias y algunas improvisaciones de dub.

Y formalmente, ¿cuándo se convirtieron en El Gran Orgo?

Diego: El Gran Orgo tomó forma en febrero de 2015. La banda es la consecuencia de nuestras ganas por seguir tocando y no simplemente por pasatiempo, sino con toda la intención de llevar nuestra música por otros rumbos. Nuestro primer show lo dimos un sábado 7 de marzo de aquel año, en una casa cercana a la playa con puras bandas de trash y hardcore de vergazos [risas].

Foto cortesía de El Gran Orgo.

Me llama mucho la atención que ustedes dos, como hermanos, estén al frente de un grupo como El Gran Orgo. Los imagino creciendo juntos, descubriendo música y bandas. ¿Cómo ha sido todo esto?

Samuel: Creo que esa relación entre nosotros dos se dio poco a poco, primero descubriendo música que nos interesaba y después queriendo hacerla.

Diego: Sí. Las bandas que escuchamos siempre nos enseñan algo. Creo que por eso nos vimos en la necesidad de hacer algo similar.

Y es ahí cuando entra la creatividad, la dedicación y la tarea de ponerse a ensayar.

Samuel: Bueno, el “núcleo creativo” de El Gran Orgo prácticamente somos Diego y yo. Morato, quien se encarga del bajo, nos apoya mucho y también es como nuestro hermano.

Diego: Sí. Nosotros tres siempre hemos formado parte de El Gran Orgo, a excepción de los bateristas y Xomar, quien toca la guitarra; él se nos unió en 2016. También, hoy en día José nos apoya ocasionalmente con algunos sampleos durante las presentaciones en vivo. Sin embargo, y aunque realmente no están presentes en el proceso de composición, son piezas importantes en El Gran Orgo.

Samuel: La neta sí. Mucha música que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar desde más morros, ha sido gracias a ellos, ya que son mayores que Diego y yo.

Ahora, una cosa que resalta mucho en cuanto a su nombre, estética y música, es la gran influencia que tienen de At The Drive In. ¿Cómo llegaron a esta banda que popularizó el sonido del post-hardcore décadas atrás? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de ellos para formar un proyecto basado en este grupo texano?

Samuel: At The Drive In es una banda que si nos preguntan algo, sabemos todo de ella. En lo personal a mí siempre me ha gustado la manera en que Omar y Cedric piensan… O pensaban [risas].

Diego: Mientras otros jóvenes gastaban sus fines de semana haciendo estupideces, nosotros comíamos pan con mantequilla y mirábamos full sets de At The Drive In. Igualmente algunos de Swing Kids, The Locust, Refused y más bandas que nos gustan hasta la fecha. Pienso que esta “admiración” se debe a que nos identificamos rápidamente con su música, las letras y el contexto de cada una de ellas.

Incluso el nombre de El Gran Orgo deriva de un viejo EP de At The Drive In.

Samuel: El nombre es de las curiosidades más raras que nos han pasado. Elegimos El Gran Orgo inconscientemente debido a que nos gusta el EP de At The Drive In, y también el cine surrealista de Alejandro Jodorowsky. Pero personalmente yo me sentía identificado con la situación del personaje de Adan Jodorowsky en la película Santa sangre, quien tiene un papá que es dueño de un circo llamado precisamente como que El Gran Orgo, el cual pertenece a un señor lleno de vicios y que le da un mal ejemplo siempre; mientras que su madre es sacerdotisa de la secta Santa Sangre, cosa que raramente coincide con el contexto familiar que vivimos antes y después de que nuestros papás se separaran. Mi papá nunca nos daba el mejor ejemplo y mi mamá es extremadamente devota de la iglesia. Incluso tiempo después no nos ha dejado de impresionar las increíbles consecuencias que surgieron a partir de que decidimos dejar ese nombre como el definitivo.

Foto cortesía de El Gran Orgo.

Su sonido también se inclina a lo viejo del screamo, algo de noise y lo experimental; y no sólo eso, podría decir que también su actitud al momento de realizar las cosas por ustedes mismos, poniéndole mucho empeño y pasión a la banda. ¿Cuáles son sus influencias y motivación en cuanto a llevar-mantener un proyecto independiente como El Gran Orgo?

Diego: Todo se resume al gusto por hacer las cosas. Sin embargo, en Tampico, creo que la mayoría de las bandas esperan a que las vayan a ver, a que llegue alguien a producirles un disco, llevárselos de gira, etcétera.

Samuel: Sí. Como dijo Alfredo de Imperia Futura, en un show: “La peor de las ideas es la que no se materializa o se lleva a cabo”. Entonces no creo que la mejor opción sea esperar que alguien te obligue a hacer lo que te gusta.

Diego: Yo añadiría que nuestra mayor influencia es la música hecha con actitud, con el corazón y con tus propias manos. Al fin de cuentas pensamos que esa es la esencia del screamo y el punk en general.

En cuanto al estilo musical que tiene El Gran Orgo en el territorio de Tamaulipas únicamente conozco a Corporeal. ¿Hay otros proyectos similares que forman parte de esta nueva camada de bandas ligadas al post hardcore y sus derivados?

Diego: Morato, el bajista de El Gran Orgo tiene una nueva banda que suena al estilo de Slint, se llama Azidoazida. Considero que es de los proyectos más frescos de la ciudad.

Samuel: Yo toco el bajo en Albtraum.

Diego: Igualmente el actual baterista, Luis, toca en una banda muy loca como de grunge-psicodélico, medio experimental y con ritmos latinos; se llama Sultán Garañón. Y también yo tengo otro proyecto que está influenciado por el Lo-Fi y el noise, se llama Hepcat Helm.

Otro punto importante, y lo cual se lo agrego a la energía y juventud que tienen, es que no solamente se han dado a la tarea de hacer música interesante en Tampico, sino que también han llevado bandas tanto del país como internacionales; por ejemplo Lite de Japón y Totoro de Francia. ¿Cómo ocurre esto?

Samuel: Con un chingo de sacrificio y trabajo colectivo se pueden hacer infinidad de cosas. Nosotros hacemos shows DIY bajo el nombre de Fábrica de Ruido. Así es como con nuestros propios recursos hacemos tocadas que sean interesantes para el público de la ciudad a bajo costo. Algo importante que hemos aprendido es que, en lugar de esperar a que alguien se apiade y te invite a tocar en su show, es mejor armarlos tú mismo.

Foto cortesía de El Gran Orgo.

¿Ya tienen planes a futuro para llevar otra banda internacional o nacional a Tampico? Hace poco me comentaba Samuel que les agradaría hacer algo como el Jungle Fest, que fue un intento de festival donde se reunían a las bandas del país que estaban ligadas, en aquel entonces, al screamo.

Samuel: Sí, ya tenemos planes. No hace mucho armamos un show con Winter de Los Angeles, y pese a que no existe una base considerable de seguidores del dream-pop en la ciudad, hubo muy buena respuesta.

Diego: Para abril tenemos un show de noise con Pipebomb de Washington y con un compa de Mexicali que se llama Error Humano. En mayo también llegará un dúo psicodélico de República Checa que pronto daremos a conocer.

Samuel: Con respecto a hacer algo parecido al Jungle Fest en Tampico, sé que tal vez lo pensamos muchos años tarde; pero también creo que hay una nueva ola de gente haciendo música estridente en el país y fuera de el, por lo que no vemos muy lejano hacer algo similar.



Entre sus materiales publicados, por el momento sólo tienen EPs y Splits. ¿Cuántas cosas son las que han editado?

Diego: En abril de 2015 editamos un Split con unos amigos de aquí llamados T.T.S (Torn To Shreds). Y en agosto de ese mismo año grabamos un EP de baja calidad que más bien es una improvisación de larga duración que colgamos en Bandcamp bajo el nombre de Jarjarjam, que son rolas que tocamos sólo una vez y creo que nunca volveremos a tocar. Y en julio de 2016 editamos otro Split en casete junto a unos amigos de Reynosa llamados Imperia Futura, nuestro último material.

¿Próximamente tendremos nuevo material de El Gran Orgo?

Samuel: Para mediados del año tenemos pensado lanzar algo nuevo. Son canciones que llevamos trabajando desde hace un buen tiempo. El sonido es bastante cambiante.

Por último, ¿qué otro planes tienen con El Gran Orgo para este 2018?

Diego: Este fin de semana vamos a empezar una pequeña serie de fechas en algunas ciudades del centro y noreste del país, empezando por CDMX y Morelia, terminando en Nuevo Laredo, Reynosa y Monterrey junto a Tiny Moving Parts.

Samuel: Y para finales de abril compartiremos dos fechas con Joliette y Life In Vacuum en Zacatecas y Aguascalientes. Y pues este año queremos tocar lo más que se pueda y donde se pueda.

