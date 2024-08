El hilo de Reddit para los narcisistas

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Si eres de los que se pasan horas en Reddit, es probable que te hayas encontrado al menos un hilo sobre narcisistas. Desde r/RaisedByNarcissists hasta r/NarcissisticAbuse, los siete hilos dedicados a las relaciones con personas narcisistas tienen más de 750.000 usuarios juntos. Hay uno entero para los jefes narcisistas y otro para cónyuges narcisistas. La publicación más popular de r/LifeAfterNarcissism muestra una cita garabateada en una pizarra: “No dejes que la soledad te haga volver a conectar con personas tóxicas. No deberías beber veneno solo porque tienes sed”.

Aunque estos espacios son tremendamente valiosos para aquellos que sufren con este tipo de relaciones, no podemos evitar preguntarnos: ¿y los narcisistas adónde acuden?

En los últimos ocho años, un pequeño hilo de Reddit (que no nombramos ni enlazamos en este artículo para proteger a los usuarios) se ha convertido en un punto de encuentro para los narcisistas de la red. Con menos de 8.000 seguidores y entre 30 a 50 personas en línea, este foro se ha establecido como un lugar en el que los narcisistas pueden compartir sus experiencias, a veces con memes. Una de las publicaciones más populares se lamenta del uso que los usuarios de Reddit hacen de la palabra “narcisista”, para describir a cualquier persona, desde adolescentes y niños hasta gente que cocina para sí misma y no para su pareja. “Como narcisista de verdad, me gustaría poner una queja formal a quien fuera que decidió que la palabra se debe usar para describir a cualquier persona que no nos guste” escribe.

Sin embargo, el hilo sirve principalmente de grupo de apoyo. En una publicación de hace un año, alguien lamentaba que todos los resultados de Google para “narcisista” tenían que ver con “cómo tratar con un narcisista” y que en muchos sitios web decían que era imposible tratar este trastorno. “¿Dónde están los recursos?”, pregunta, “me gustaría cambiar”. Este sentimiento se repite en diferentes publicaciones, desde una mujer que pedía ayuda con su relación tras haber actuado de forma desmedida con su pareja hasta un hombre que aseguraba haber superado el trastorno y ofrecía consejos.

A Bethan, una desarrolladora que apenas tiene 30 años, (hemos cambiado el nombre y los datos para proteger su identidad) le diagnosticaron un trastorno narcisista de la personalidad hace dos años y, poco después, descubrió el hilo de Reddit. “Es bueno ver que otra gente tiene problemas similares. Además, te ayuda a sentirte comprendida, porque nadie se muestra empático ante esta condición”, nos dice.

Pero cómo se define a un narcisista, especialmente en un mundo en el que esta palabra se utiliza sin ton ni son para cualquier persona que no mira más allá de su ombligo.

El Dr. Tenyson Lee, consejero en psiquiatría de Londres, explica que el DSM5 establece que un paciente debe presentar al menos cinco de los siguientes síntomas para que sea diagnosticado con el trastorno narcisista de la personalidad: sentido grandioso de autoimportancia; preocupación por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios; sentimiento de superioridad; necesidad de admiración excesiva; expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial; explotación consciente o inconsciente del prójimo; falta de empatía; envidia frecuente, y arrogancia.

Sin embargo, el Dr. Lee señala que estos criterios son muy limitados, puesto que los narcisistas “hipersensibles” también existen. A diferencia de la creencia popular, los narcisistas pueden y tienen autoestima, aunque se sientan especiales. Bethan, por ejemplo, se describe como una “narcisista vulnerable” —su sensibilidad se manifiesta por la creencia de que otros son crueles o malas personas—. El Dr. Lee dice que, aunque se cree que la tasa de prevalencia del trastorno narcisista de la personalidad es de un 0.4 por ciento, a menudo esta condición no se diagnostica a causa de estos criterios tan estrictos.

Bethan nos cuenta que toda la vida se ha considerado más inteligente que los demás y, por lo tanto, más consciente de la crueldad del resto de la gente”. Además, relata que, cuando solía tener algún fallo, se excusaba y no era capaz de ver sus limitaciones. “La gente a menudo asume que los que sufren de este trastorno actúan de forma deliberada, pero ese no es mi caso”, explica. “Nunca me sentí una mala persona, porque siempre estaba convencida de que tenía razones para comportarme así: siempre se trataba de conseguir algo que me había ganado, de protestar por algo que me merecía y no tenía, de vengarme de alguien o de no dejar que me pisotearan”.

Bethan dice que el hilo de apoyo es un lugar donde la gente puede encontrar la ayuda que necesita. “Creo que los que tienen este trastorno no responden bien a los consejos y al apoyo que sí puede funcionar con los neurotípicos o con gente con otras patologías”, dice y explica por qué estos consejos a veces pueden resultar poco efectivos. “Los consejos han de ser llamativos y deben encajar con la percepción que tienen del mundo. Creo que el hilo les ayuda con eso”.

En una publicación de hace un año, un usuario cuenta la estrategia que sigue para sentir empatía. Su consejo es imaginar que hay un público viendo todo lo que hacen en la televisión. De esta forma, pueden analizar su comportamiento desde otra perspectiva y determinar si están haciendo lo correcto.

En general, Bethan solo responde a las publicaciones de otra gente. “Creo que me gusta dar mi opinión”, dice, “es una forma de lidiar con la necesidad de hablar sobre mí misma en un contexto en el que es apropiado”. Para Bethan, el hilo ha sido de mucha ayuda, pero advierte que “nunca debe sustituir a la terapia”.

El Dr. Lee cree que el hilo puede servir de apoyo para aquellos que sufren el trastorno narcisista de la personalidad, pero advierte de que la información que se comparte podría ser incorrecta o impedir que traten de solucionar sus problemas. “Un espacio sin juicios puede hacer que estos individuos se vean así mismos con demasiada compasión y se escaqueen de ciertas responsabilidades”, dice, pero señala que solo echó un vistazo por encima al hilo. Como terapeuta, el Dr. Lee subraya la importancia de buscar ayuda profesional cuando se necesite —lo cual puede incluir una terapia psicodinámica o un tratamiento psicoanalítico—.

Charlotte, una analista de 25 años de Australia, fue diagnosticada con el trastorno narcisista de la personalidad hace seis meses y encontró el hilo el mes pasado (el nombre también ha sido cambiado). “Me alegró mucho encontrar una comunidad que no tratase a la gente con este trastorno como si fuesen monstruos incorregibles”, nos cuenta. Charlotte publica unos cinco comentarios a la semana en el hilo y dice que es el único lugar en el que no tiene que enfrentarse a estigmas. “Me costaba mucho imaginar que podía mejorar de alguna forma, especialmente porque en las comunidades en internet, e incluso algunos profesionales de la salud mental, me decían que simplemente era una mala persona y que siempre sería así”, dice. Sin embargo, nos cuenta que el hilo le da esperanzas de cara al futuro.

“Estoy aprendiendo a reconocer los patrones del trastorno y los comportamientos que lo acompañan”, dice. “También hago ejercicios para ponerme en la piel de los demás antes de tomar una decisión frente a cualquier situación. Quiero romper los hábitos del comportamiento egocéntrico”.

En el hilo más popular sobre el narcisismo, r/RaisedByNarcissists —un hilo sobre gente que ha sido criada por narcisistas—, se eliminan las publicaciones y comentarios escritos por gente que de verdad sufre el trastorno. A Charlotte, que dice haber sufrido abusos infantiles durante 18 años, le preocupa que la excluyan de grupos de apoyo a causa de su trastorno. Además, explica que uno de los problemas de estos grupos es que se achaca el narcisismo a cualquier persona que actúe de cierta manera. “Cualquiera puede abusar psicológicamente de alguien, incluso la gente neurotípica”, dice.

El hilo de apoyo no es el espacio perfecto. Bethan dice que los moderadores están muy ausentes —no contestaron a nuestros mensajes— y señala que en el foro algunas personas presumen de ser narcisistas. Charlotte también dice que recibió algunos mensajes con amenazas de muerte de algunos usuarios que vieron sus publicaciones. Sin embargo, en general, el hilo sigue siendo un lugar seguro que diagnostica erróneamente y denigra a los narcisistas, más que a ningún otro trastorno.

“Me ha ayudado a entender que hay vida después del diagnóstico”, dice Charlotte.

