El hombre que más te amó: Radiografía de ’88’ de MOF

Nos sentamos con MOF a platicar acerca de 88, su más reciente trabajo individual. El también integrante de Hood P nos hizo una radiografía, canción por canción, del sexto disco publicado en el que participa. La charla nos permitió ver parte del ser humano, y entrar a los procesos creativos de una de las voces más fuertes del rap del centro de México. Esto es lo que encontramos a la hora de escarbar.



1. “Public anuncio”

“El disco está hecho con rap clásico. Samples básicos hechos con baterías, teclados, bajos y arreglos de sonido con sintetizador, todo el álbum tiene esa peculiaridad de loops, cortes de rap clásicos, de la línea de sonido neoyorkino que nace entre 1994 y 1997.” El disco contiene otros dos skits que ya disfrutarán ustedes a solas. El primero es una intro a la rola que sigue. Comenzamos la entrevista en La Playa, un centro recreativo de la colonia Obrera que posee un cierto aire caribeño.

Videos by VICE

2. “Minati”

Destapamos otra chela mientras escuchamos. Una rola que reclama la desigualdad y habla acerca de la manipulación que tienen las clases sociales, los medios de comunicación que ayudaron a sostener el priismo durante muchos años: “No me gusta hacer canciones con ese tipo de temáticas, considero que no soy el indicado para hablar de ellas. Es lo que da mi raciocinio, como yo entiendo, pero no tengo idea de cómo operan las cosas en realidad. No me gusta usarlo como tema de mi música, Pero estoy pasando por ello, en el país lo veo, independientemente de que yo sea rapero. Lo estoy viviendo junto con todos. Consideré que era prudente hablar de ello. Por lo menos a grandes rasgos. No pretendo que suena a canción de protesta, fue darle seguimiento al Public Anuncio, y dar una opinión de cómo veo el país, pero el álbum no trata todo de ese tema.”

3. “Casi tú”

“Uno de los objetivos de este disco es poder transmitir lo que yo sentí cuando escuchaba rap. Esta rola ya indica el rumbo del disco. Habla de mí, de mis reflxiones. La construcción musical, por el tipo de letra quería algo tranquilo, porque yo disfruto de esas rolas, por la letra, por lo que quiero decir, debe ser algo más cercano al jazz. El saxofón es aportación de un tío mío. Ernesto el Tronco. Hermano de mi mamá. Es buen saxofonista. Lo hemos grabado en tres ocasiones, una con Hood P., Siempre es igual, caigo a su casa con la compu, el micro, y lo agarro llegando de la chamba, ya medio pedo, y comienza a tocar. Siempre hace saxofones borrachos. Y esta rola se me hizo la más adecuada para invitarlo.

“En este disco sí retraté muchas cosas de mí fuera del rap, más cosas personales. En esta rola hablo de cómo me puedo llegar a sentir respecto a la vida. Cómo me comporto, cómo trato de dirigirla. Una de las formas, porque no siempre se puede estar en el mismo mood, es complicado. ¿Qué puede pasar después de que yo muera? Es una de las cosas que menciono ahí. Hay una parte en la que dice que en cualquier momento puedes morir, ¿y qué pedo? Voy a poder regresar a la vida sólo en audio. Eso habla de mí, de algo que va a ocurrir en algún momento.”

4. “Mihos” con Cruz de Infona

Nos mudamos de escenario a una de las mejores tiendas de viniles de esta ciudad, Revancha. Donde atiende el legendario y amable Gran M. Omar nos sigue contando de su disco. “Pensaba que tengo algo especial, en la facilidad que tengo de hacer esto. Hay muchos raperos que les gusta un buen, y saben, y tienen muchos factores a su favor, pero no se les da. Lo que no hay no hay. De pequeño, me acuerdo que rapear tenía algo atractivo, como que me daba cierto poder. No hablemos de poder grande, bueno, malo. Me daba la situación de poder controlar algo a mi favor. Me daba cuenta de ello. Sentía bienestar con ese poder. Crear es terapéutico aunque hasta este momento no haya abordado cosas que pudieran volverlo más terapéutico.

Le pregunto cómo sabe cuando una rola está lista: “Si ya pude escribir la rola, si tengo la letra, todo está resuelto, la música, la forma de decirla ya está resuelta. Podría decir que esta canción es un himno al rapero, de lo que siempre puede requerir o cuál es su objetivo principal en el juego. El rapero con el que no puedes joder, el que dice; yo tengo el súper rap. Es como un embarrón de mierda. Ahí les va un poco de realidad.”

M.O.F también nos habló de sus procesos creativos. De sus rituales: “Fumar weed, alcohol, no necesariamente, pero es un gran amigo, también necesito mi cajetilla de cigarros. Esto ocurriendo en la noche: ventana abierta, y esperando ese momento en que llega la idea que ya decido escribir. O sea, ta-ta, me pierdo a la música previo a que llegue la primera idea que escribo y así me voy. Unas ocasiones busco una introducción, tardo un poco en ello, la escribo para que no vaya haber una perdida, pienso en las siguientes tres o cuatro líneas, tarareado la música. A veces busco cosas que suenen bien en mi voz, experimento, y cuando me gusta lo que encuentro, lo lleno de letras.”

6. “Puntos y monedas”

Juego mi vida en cada barra, mi clica también. Esta rola surgió a partir de que MOF analizó su posición en el rap mexicano actual. “Mi lugar y quién soy. Menciono mi cuadro alcohólico, aún con todo y esas cosas, me la paso bien. Es un disco muy inclinado a escuchar al rapero diciendo cosas como estas, quién es, y que rapea chido. Voy a sacar música, con otras palabras, otras ondas, pero antes quería hacer esto”. Misión completa cada que activamos este game.

Uno de los tatuajes que lleva en los brazos me llama la atención. “Es un tributo a mi jefe.” Algo cambia en la mirada de cualquier hombre al hablar de su padre. Existe en sus palabras algo que te permite saber que se encuentra en un momento de absoluta sinceridad. “A mi padre no le parecía lo de los tatuajes, le comenté que me quería hacer uno que él eligiera, y esta fue la frase que él quiso: El hombre que más te amó. Mi papá es muchas cosas: Todas buenas. Es mi gran amigo, mi gran pilar. Me regaló los mejores conocimientos que él tenía a su alcance.

“De niño lo veía como a un gran cabrón, conmigo se rifó en todos los aspectos, me apoyó al cien.”

7. “Mofe”

“La canción más honesta del disco. La muerte de mi yo infante, y el renacer de mi yo actual. De cuando me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta hacia dónde había dirigido mi vida, las decisiones que me llevaron a donde estoy con las personas las que estoy y haciendo las cosas que hago. Sí estaba consciente por que lo estaba haciendo, pero inconsciente porque no me estaba dando cuenta de las consecuencias que iban a tener en mí. Ya estaba decidiendo ir para ese sitio en el que estoy.

“El ritmo me gustó porque según yo tiene un toque cósmico. La música te permite direccionarte rumbo a lo que te va a platicar, de modo que puedas imaginar lo que estoy diciendo un poco.

“Es uno de los mensajes principales del disco, que soy competitivo en el rap. Ese puede ser el eje del disco, el mensaje. Por todo el concepto del álbum. Quizá porque el nombre 88, el año de mi nacimiento, pude haber indagado más en mi persona. Pero gran parte de mi persona es ser rapero.

“Trato de rapear bien. Ser bueno rapeando. No pendejear a la hora que haya que grabar. Estar competitivo y en forma. Y listo para jugar el juego en modalidad experto. No quiero que se entienda que me considero el mejor, pero a fin de cuentas el rapero tiene ese trip. Sin presumir de más, sin entrar en una soberbia, sin fanfarronería. Es uno de los principales temas en todos los traps. Ninguna de las rolas, más que la primera, va dirigida a un teme en específico. Son un chingo de ideas que viven en mi mente y que trato de aterrizar. Cosas que considero que se pueden decir. Y luego a darle más amarre al conjuro.

“Soy un orador, el rap no es canto. El rapero se asemeja más aun conjuro, un hechizo. Todo lo que considero prudente comentar en algún momento me llamó para plasmarlo. Acciones, comportamientos, actitudes que han dejado una marca en mí. Quizá situaciones que estuve viendo a nivel de cancha.”

9. “Rango”

Ahora es una Barbie que te hace sentir papi. “Este álbum fue como una prioridad, su salida y su razón de ser, por la obsesión que tengo con este pedo musical. Se volvió un pedo obsesivo. Todo. Todo. Sale del pedo musical, es una cosa que se apodera de una persona, en este caso de mí, era necesario comentar todas esas cosas y compartirlas, esas canciones, esta música, estas ideas del rap. Estoy consciente de que este trabajo, juzgándolo desde una perspectiva más crítica y observadora, del sonido; es un disco básico, repetitivo en cuanto a letra y música. Lo sé. Sé que no es nada trascendental. Es el circuito que me interesaba abarcar.

“El juego del ego, podrás a lo mejor ser un gran rapero, pero si estamos yo y mis amigos, va a ser complicado. Porque tú sabes…El juego se apoderó de mí. Han pasado cosas en mi vida que me han hecho entender que es un juego artificial, un juego que está manejado a base de mentiras que en la actualidad no me agradan. Digo chale, ese pedo no es trascendental, no es digno de dedicarlo tanto.”

El padre de M.O.F. tenía un antro llamado Uranio. Por esos días a Omar lo corrieron de la prepa. No iba nunca a clases, además estaba falsificando calificaciones, tiras de materias y credencias para fingir en su casa que todo iba bien. Un día todo se descubrió. Llamaron a su madre. El niño no estaba inscrito en la escuela, estaba dado de baja. Y no era el único, estaba acompañado de su cómplice eterno, su primo, Double D. Todo valió madres por unos pinches porros.

“En ese momento mi padre estaba pasando por un trip de alcohol muy cabrón, una madnes. Yo tuve que sacar el pedo. Él no podía.” Omar sacó la casta y se hizo responsable del antro, se puso al mando, detrás de la caja y no permitió que el barco se hundiera.

10. “Donde”

“El juego tiene de duro que se puede convertir en tu peor pesadilla. Te puede vomitar de disfrutar el reconocimiento de ser bueno, te puede quitar a una mujer que amas. Es cruel. Así como es bondadoso, te puede masticar a un grado que te vas a sentir mal. Uno de los principales factores es que está lleno de ego. Cualquier cosa que afecte tu persona te puede destruir. Todo tu prestigio y el poder que crees que puedes llegar a tener su puede volcar. Y todo es proporcional. Te va a afectar incluso fuera del juego. Y cuando eso sucede es cuando ya el juego se vuelve en tu contra. Imagínate darle toda tu vida a algo que después te vomita y te machaca. Y deja tú que te vomita y te machaca, te deja destrozado.”

¿Haz visto a alguien volver de una situación así? Le preguntamos a M.O.F, que sin dudarlo contesta:

“Sí he visto que se puede salir de un golpe así, pero si ya te maltrató demasiado, creo que hay un punto de no retorno. Ya sólo vas a dar patadas de ahogado, porque a aparte si dejas eso, ¿te conviertes en quién? Pierdes tu identidad. Te conviertes en Louis, el protagonista de la rola de Franco de Vita. Estar en ese limite de ser o no ser.”

La familia de M.O.F siempre tuvo negocios de venta de alcohol, cuando él tenía como nueve años les ayudaba a servir tragos, mesereaba, lo que causaba fascinación entre algunas de las clientas. Entre otras cosas le daban amor, trago y propinas. Nadie de su edad le creía lo que era su vida cotidiana. Recuerda una noche en especial de aquellos días. Uno de sus primos trabajaba también en el lugar, un primo mucho mayor, que era muy putañero. Un día en la bodega el primo estaba rodeado como de doce mujeres. No pasó mucho, pero digamos que a M.O.F le fue bien, y que recuerda esa noche con cariño.

12. “Bonsai”

“El rapero es verga por naturaleza en todos los aspectos. Está listo para todo, para hacer dinero es campeón, para las mujeres es campeón, en todos los aspectos de la vida gana. Y no es cierto. Cuando te das cuenta de cómo es. El rapero siempre tiene un escudo, una armadura que debe cargar todo el tiempo. No puedes valer verga en lo más mínimo de nada, porque dónde vas a aquedar. Está culero ese pedo. Puede ser cruel y obsesivo. Lo es.”

Vuelve al tema del Uranio, el antro de su jefe. De esa dura experiencia. “Hay un antes y un después. Ese pedo me dio herramientas para conducirme en la vida. Supe que podía tomar decisiones de otra magnitud.” Era un antro que convocaba cada fin de semana a más de mil personas. Caía sudor del techo. Y en esos tiempos rifaban rolas como Papi chulo y la Vaca.

13. “Adicted to the game”

Ha colaborado con Hood P, y juntado esa producción con la personal, lleva seis disco publicados. “2019 será año de Hood P. Le daré prioridad a mi proyecto. Saldrán videos nuevos. Tengo dos trabajaos, uno cortito con rolas de desamor, lo hice como un ejercicio de ver cómo funciona el pedo comercial. Porque ocupo un cash. El dinero es necesario para estar yo tranquilo. Con ese motivo pienso en darle diversidad al producto, y tuve una ruptura amorosa. Me dejaron bastantes cosas, la relación y la ruptura. Yo pude componer acerca de esa experiencia, seis, ocho meses después de que había ocurrido. Hubo un punto en el cual yo estaba con la herida en su jugo, abierta, a flor de piel, sintiendo bien culero, y decía, yo entre mí, entre toda la odisea: Quisiera sacar este pedo. Escribí cosas, pero no eran rolas. Pude escribir, pero ya me olvidaba del trip de que fueran rolas. No lo quería dejar escapar. Sabía que después de me iba a acordar cómo era. Son transmisiones que nunca fueron enviadas.”

“El juego es lindo, a pesar de todo lo malo que tiene. Pero lo pude ver a través de un crecimiento personal que no me dio el rap. Que es más de la vida misma. De experiencias personales fuera de la música, y que me hacen ver. Ahora lo veo de una manera más tranquila.

El collar que hoy porta el rapero es herencia en vida de su madre. Ella lo usaba cuando era joven y un día M.O.F lo topó, le latió la pieza, y ahí anda.

14. “Outro”

De regalo uno se encuentra esto: “Ya esta es una salidita para tanto pinche regaño, ya este güey me estuvo diciendo que soy un pendejo rapeando. Nosotros ya estamos haciendo cosas, esto fue nuestro origen, esta música, pero hasta yo me aburro de escucharlo. Ya lo entendí, este es como acercar a la gente a lo que yo sentí cuando me enamoré del rap. Las letras son eso, ideas, acopladas a la música.

“Cuando pienso en mi padre, pienso en el hombre que definitivamente daría la vida por mí sin pensarlo. El hombre con el cual puedo contar hasta que uno de los dos se vaya de este mundo.”