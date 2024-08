El hombre que nunca decepciona, Fatboy Slim

Su nombre es Norman Cook, y es el dueño de una las más elegantes cafeterías familiares del Reino Unido, Big Beach Cafe. También es corredor de maratones y posee parte de las acciones de un equipo de fútbol en Brighton, Inglaterra. Sin embargo, estos no son los motivos por los cuales es conocido alrededor del mundo.

Dentro del libro Superstar DJs Here We Go! escrito por Dom Phillips, antiguo editor de Mixmag, podemos encontrar una frase que define por completo a Norman y nos recuerda la principal razón por la que es internacionalmente conocido: “Creo que para hacer música para fiestas debes acudir a fiestas. Es poco profesional si no lo haces, tienes que recorrer el camino”. Definitivamente la cita con la que recordaremos a Fatboy Slim hasta el último día de su existencia, y después.

Videos by VICE

Junto con Oakenfold, Sasha, Pete Tong y Dave Seaman, Fatboy Slim fue de los primeros y verdaderos DJs súper estrella. Los primeros personajes en volverse multimillonarios por pinchar discos (recuérdale ese dato a tus papás cuando te digan que si no estudias una carrera universitaria, no serás nadie en la vida; aunque bueno, Norman sí fue a la universidad).

Fatboy es uno de los DJs más admirados por los demás DJs, tanto por su técnica de producción como por su talento en la pista de baile. Y cómo no serlo, si es uno de los artistas verdaderos de la electrónica. “¿Cómo diablos se supone que uno debe bailar alrededor de los falsos? Él es el único, de los que dicen que saben que es lo que es pero no saben que es lo que es, sólo pretenden, What the fuck?”.

Seguro identificaron esa letra, utilizada en dos de sus muchos grandes éxitos: “Star 69” y “Song For Shelter”, esta última producida junto a los legendarios Roland Clark y Roger Sanchez. Ambos temas fueron incluidos en su álbum del 2000, Halfway Between The Gutter And The Stars, de donde se desprenden 10 de sus temas más exitosos. Porque, seamos honestos, todos los tracks de Halfway y de su LP You’ve Come A Long Way, Baby fueron y siguen siendo de las producciones más escuchadas en los clubes y festivales de todo el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=Ex1qzIggZnA

La carrera de Norman no sólo se ha destacado por sus hipnotizantes ritmos, sus videos también han jugado un papel fundamental. No todos pueden ganar seis premios en los MTV Video Music Awards por tener a Christopher Walken volando por una habitación o mostrar millones de años de evolución en el planeta en menos de cuatro minutos al ritmo de uno de los sampleos más icónicos de la electrónica global.

Muchos se molestaron con Fatboy cuando se pasó al lado comercial del EDM y puede que tuvieran razón; ¿alguien que impone modas, ahora se dejaba llevar por una? ¡Falso! Él no se dejaba llevar por un ritmo comercial, sólo se subió a le train du mame para demostrar que su legado aún no terminaba, tatuando en las nuevas generaciones la frase que por años repetirán los millones de fans de la música electrónica sobre su particular estilo de vida: Eat, Sleep, Rave Repeat.

Norman nos ha hecho amar todo lo que por naturaleza es odioso: las coloridas playeras hawaiianas, las poco practicas sandalias, los conciertos masivos donde te encuentras rodeado de miles de personas que no tienen idea de quién es él y peor aún, bailar ¡con los terroristas!

Para nuestra fortuna, Norman Cook es el personaje en permanente despedida. No importa cuántas veces diga que está preparado para retirarse, sigue visitando infinidad de ciudades al año en clubes y festivales. La próxima vez que esté en tu ciudad, olvídate de pagar la colegiatura, la renta, o la trigésimo octava mensualidad del iPhone 5 que sigues pagando.

Claro, la música dice más que mil palabras, por ello les preparamos la selección de videos arriba, con los ritmos más recordados del DJ súper estrella británico. Y no lo olviden, si alguien en el festival les pregunta “¿Sabes donde está Fatboy Slim?”, solo hay una respuesta: Fatboy Slim is fucking in the heaven, fucking, fucking, fucking in the heaven.

