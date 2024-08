El incosciente es evidenciado en collages surreales

Collages llenos de paisajes oníricos y surreales conectan las instancias psicológicas más profundas de su creadora a la experiencia fáctica de la realidad. La artista visual mexicana Valerie Campos, a través de sus collages comunica un estudio tanto personal como social sobre lo que sucede al conectar al inconsciente con una producción artística. Es decir, a modo de los surrealistas o bajo una operación similar, Campos busca dar una comprensión más amplia de los arquetipos y construcciones generativas que se dan a partir de la unión entre las facetas racionales con las espirituales de los hombres.

Platicamos con la artista sobre sus motivos, simbolismos y procesos creativos para comprender un poco más su intrigante creación visual. Puedes ver más imágenes y leer la entrevista, abajo:

Dissolution I

¿Qué entiendes por espíritu?

Entiendo por espíritu la no existencia, respiración eterna, consciencia de integración absoluta que nos ayuda a explorar y apreciar capas de significado y transición a la muerte.

¿Cuál es la mejor manera de encontrarlo en tu obra?

Durante éstos últimos años he transitado por varios temas de introspección que me han llevado poco a poco a experimentar otra apreciación de la realidad. El marco filosófico desde el cual veo mi obra actualmente, es una perspectiva integral de la conciencia evolutiva. Mi trabajo siempre ha sido un medio de meditación a través del cual reflexiono sobre el mundo y mi experiencia humana en él.

The Alquemist

My Heart

The Rescue

¿Se puede encontrar una narrativa detrás de lo que muestran tus obras a primera vista?

El planteamiento inicial que me lleva a la realización de esta serie es la creencia de que existen parámetros cuantificables de acciones pictóricas que pueden determinar los grados de alejamiento de la realidad en la pintura figurativa. Me interesan los aspectos semióticos del campo plástico y visual en el arte y en el mundo de la imagen. La proliferación de imágenes en el mundo me invita a estudiar los aspectos plásticos e icónicos que puede mantener una imagen con sus simbología.

En mi pintura, paisaje onírico o surrealista podría ser analizado desde un marco filosófico o conceptual, pero también desde el ámbito espiritual: creo que descomponiendo los elementos, y alterando lo que veo y entiendo como «realidad» con lo que no alcanzo a ver pero imagino e intuyo que esta dentro de ese mismo espacio holográfico determinaría si encuentro variantes afines entre lo que es real y lo que no lo es dentro de una pintura. Son para mi ensayos pictóricos de una percepción pre-programada, manipulada por el bombardeo constante de información. Busco reprogramar mi percepción visual a partir de destrucción y reconstrucción de las formas. Entender la realidad como solo aquello que acontece de cierta forma en nuestro espacio físico en contraposición al campo ilusorio de la fantasía, la imaginación o los mecanismos psíquicos y automáticos es algo que me interesa profundamente explorar en esta nueva serie.

En mi fotografía sucede algo parecido; fotografiar un cuerpo humano, un árbol, la tierra, el cielo, no es relevante en sí, al final es todo materia. La desfragmentación e integración de lo que percibimos como realidad, las demarcaciones ilusorias de nuestro inconsciente, dualidad, simetría, unión de opuestos; vida y muerte es igual a eternidad. Pienso que tenemos que ir más allá de nuestros sentidos para crear un nuevo paradigma. Percibo el campo unificado como materia pura, como abstracción total y conciencia de uno mismo…

The Fall of I

The Choice

¿Cuáles son las mejores cualidades de hacer collage en contraposición a sólo dibujo o pintura?

El collage a diferencia del dibujo o la pintura, tiene la cualidad de estimular la mente de una forma más inmediata, de empujarla a recrear una imagen a partir de otra ya existente. Cada imagen previamente seleccionada tiene una lectura individual que al integrarse con otra, va agregando valores tanto estéticos como conceptuales a la composición final. Las posibilidades de exploración en el collage son infinitas, pues te permite jugar con distintas percepciones visuales sobre una misma pieza.

¿Puedes describir el proceso para hacer una obra de esta serie?

Es un proceso muy introspectivo en el que puedo pasar horas observando, clasificando y almacenando piezas que voy coleccionando a lo largo de los años durante los viajes que he hecho. Entonces comienzo con una imagen que me invita a indagar sus cualidades de interpretación, por lo general ésta es la pieza central que determina todo lo demás, después voy encontrando las demás piezas poco a poco. Creo que la primera y la última imagen son las más difíciles de embonar en la composición. Sin embargo el proceso más interesante no es el principio ni el fin, sino el proceso en sí.

Our Long Search is Ended

Home

Vacuum Call

En el write-up hablabas un poco del «inconsciente colectivo», ¿tus obras reflejan esto o se trata de una reflexión personal únicamente?

Creo que mis obras pueden reflejar éste término bien acuñado por Carl G. Jung. Entiendo mi proceso creativo como un reflejo de los arquetipos afectados emocionalmente por mi consciencia. Mi obra surge a partir del sueño y por ello pongo particular interés en su simbología explorando esas reminiscencias almacenadas en mi mente primitiva pre-programada hereditariamente. Mis pinturas son la realidad superior a mis sueños, la obra desinteresada de mis pensamientos y el lugar sagrado en mi mente donde puedo meditar y descansar de mi consciencia.

Si quieres ver más obras de Valerie Campos, visita su sitio.

