El inicio de la diplomacia del tenis de mesa y ping pong

Asumiendo que te metiste a esta página, es seguro asumir que sabes un poco de historia deportiva. Y no sólo los temas de contraportada: el primer tenista transgénero en el US Open; la historia del trágico boxeador galés Johnny Owen; la vez que Bobby Moore fue arrestado por supuestamente robarse un diamante.

Pero esta es una historia que no te sabías: ¿Sabes cuándo y dónde se jugó el primer torneo de tenis de mesa?

Si no te sabes la respuesta pierdes una gran oportunidad porque estás condenado a que te lo pregunten en la ronda final en un concurso de cantina. Imagínate la cara que pondrán tus compañeros cuando, con presuntuosa confianza de tu pluma, seas capaz de escribir «en el Acuario Real Westminster, diciembre 1901.» Imagínate las felicitaciones, las palmadas en la espalda, y los tragos gratis.

En 2015, el tenis de mesa a nivel de élite es dominado por los competidores chinos. Desde que se convirtió en un deporte olímpico en 1998, China se ha quedado con 24 de las 28 medallas de oro posibles, dejando a las demás naciones relegadas a ser simples espectadoras que inevitablemente caerán ante el gigante chino.

Este deporte también ha sufrido un resurgimiento como juego de cantina. Un gran número de bares ahora cuentan con una mesa de tenis (o ping pong, dependiendo de tu preferencia), permitiendo que los encargados de despejar manden las pelotas a volar por todo el lugar con pésimos niveles de puntería, pero con un sentido a la alza de habilidad y placer.Probablemente, sus fundadores tampoco vieron venir este tipo de cosas. Este deporte se hizo popular como un juego de sala en la Inglaterra Victoriana, cuyos inventores, supuestamente, fueron oficiales militares ingleses en India o Sudáfrica. Por supuesto, es muy probable que las mismas bases de luego existieran en todo el mundo con anterioridad. Pero, al igual que el futbol, el tenis en césped y muchos otros deportes, los británicos fueron los primeros en escribir las reglas y decir que era su propia invención. (Al igual que los deportes antes mencionados, también tuvieron que lidiar con la competencia en el resto del mundo que los alcanzó y superó).

En la década de 1880, el tenis de mesa se convirtió en una marca registrada por J. Jaques & Son Ltd, cuyo primer set salió a la venta bajo el nombre de «Gossima». El primer comercial de que se sabe fue anunciado en la revista The Graphic en diciembre de 1892. Aunque el intento falló, más de un siglo después el nombre sigue manteniendo algo de su significado, ya que el primer establecimiento en Paris con mesas de tenis fue nombrado Gossima Ping Pong Bar. «Es muy padre y casual», informa Time Out, «aunque el incesante rebote de las pelotas no es la música de fondo ideal si lo que buscas es echar fiesta.»

Sin embargo, J. Jaques & Son aún creía en la revolución del tenis de mesa, y relanzó el mismo juego obteniendo más éxito que como Ping Pong. El nombre se convirtió en una marca registrada en 1901, lo que obligó a sus rivales a lanzar variantes con diferentes nombres. Por ejemplo, Slazenger escogió llamarlo Whiff-Whaff.

Hoy en día, la compañía Jaques sigue en pie y desempeña el mismo papel desde los inicios de este deporte vendiendo sets para tenis de mesa. En su página web se puede leer, «la familia Jaques inventó el Ping Pong en 1901, así que con más de 100 años de Experiencia en el Tenis de Mesa realmente sabemos cómo fabricar las Mejores Mesas que existen.» También poseen un inusual uso de las mayúsculas…

Este es el origen del término ping pong; más de un siglo después, la selección del nombre tiene que ver más con qué tan en serio los jugadores se toman este deporte. De acuerdo con pingpongengland.co.uk:

«Hoy en día el deporte está separado en dos. Los jugadores que se lo toman en serio lo llaman, exclusivamente, tenis de mesa, ya que muchos se ofenden por el nombre ping pong, pues les preocupa que la ligereza onomatopéyica sea perjudicial para la imagen de este deporte.»

No hay nada más ofensivo en los deportes que la ligereza onomatopéyica.

Dicha separación data más de un siglo. En 1901, tanto la Asociación de Tenis de Mesa, como la Asociación de Ping Pong fueron formadas, con sólo una diferencia de cuatro días. Este evento coincidió con la organización de los primeros torneos. El primero —para los fieles al tenis de mesa— se jugó entre el 11 y 14 de diciembre de 1901. El recinto fue el Acuario Real y Winter Garden en Tothill Street, Londres, cerca de la estación St. James. Hubo más de 250 participantes, donde las mujeres concursaron a las 3 pm y los hombres a las 7.

Habían derrotado a sus rivales de ping pong unas semanas antes: el primer torneo se realizó en el Queen’s Hall del Boxing Day al 28 de diciembre.

En los próximos años, se disputarían muchos otros torneos en todo Londres, específicamente en el Acuario Real. Los eventos para ambas disciplinas eran organizados en el Crystal Palace.

En 1902, se jugó un campeonato mundial no oficial, pero el interés inicial estaba desapareciendo. Las asociaciones de tenis de mesa y ping pong se fusionaron en 1903, pero se separaron un año después. El tenis de mesa parecía haber sido solo un flashazo.

Sin embargo, el interés revivió en 1920, y en 1921 se fundó en Inglaterra la Asociación de Tenis de Mesa. En 1926, se estableció la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y organizó un torneo en Londres el año siguiente.

La ITTF continúa dirigiendo este deporte a nivel mundial y ha logrado atraer atención inesperada en la política internacional. En 2003, dicha institución reconoció a la asociación de tenis de mesa de Kosovo —cinco años antes de que la región declarara su independencia— y fue citada como la primera institución en hacerlo a nivel global. Acontecimientos de este tipo han sido apodados como «diplomacia de ping pong».

Ahí tienen otra respuesta esencial que recordar para los juegos de cantina.