El inspirado Teo Gutiérrez celebra un gol dibujando en el campo con el espray del árbitro

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Teofilo Gutierrez steals ref’s spray to celebrate his goal and gets yellow card! #football pic.twitter.com/mCrdSdhT2O

— Photos of Football (@photosofootball) 10 Dicembre 2015

Videos by VICE

Hay muchas maneras de celebrar goles, pero encontrar algo realmente innovador es complicado: con tantos años de fútbol y tantísimos partidos, hemos visto infinidad de festejos hasta la fecha. Sin embargo, el jugador del Sporting de Portugal Teófilo ‘Teo’ Gutiérrez ha logrado encontrar encontrar una novedad.

En un partido de la Europa League entre el Sporting y el Beşiktaş JK turco, Teo marcó un excelente gol y tuvo una idea: para celebrarlo, se acercó al árbitro, le robó el espray para marcar las líneas y se fue al lugar desde el cual había chutado para dejarlo inmortalizado. Bueno, al menos para dejarlo inmortalizado los veinte segundos que tarda el espray en desvanecerse.

Este valiente gesto le costó una tarjeta amarilla, pero está claro que valió la pena.

Ah, y para añadir un toque futbolero, no os perdáis el excelente gol que consiguió el Beşiktaş. El equipo de Estambul perdió por 3-1, pero al menos dejó su marca: el centro del incombustible Ricardo Quaresma con el exterior —marca de la casa— para el remate de Mario Gomez fue sencillamente sensacional.