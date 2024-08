El juego anual de la NBA en África es una oportunidad para cambiar vidas

Cada año, la NBA hace un esfuerzo para estar en más países. Así como tenemos juegos de temporada regular en la Ciudad de México, también hay otras ciudades que gozan de ese privilegio así como de varios juegos de pre temporada. Lugares como Monterrey, Londres, Tokio, Yokohama, Saitama, Pekín, Shanghái, Río de Janeiro, Taipéi, Manila, Manchester, París, Barcelona, Berlín, Cantón, Roma, San Juan (Puerto Rico) y Santo Domingo han tenido un juego en vivo de la NBA o seguirán teniéndolos anualmente. Considerando que la liga tiene ese objetivo muy claro de estar en todo el planeta, seguramente veremos que con el tiempo el número de ciudades donde haya juegos ira creciendo considerablemente. Inclusive se estaba contemplando la posibilidad de tener un equipo en Londres pero me imagino que esa logística no está nada divertida para nadie y no se ha concretado nada.

Generalmente, estos partidos no cuentan con un trasfondo muy importante, simplemente es llevarle el juego a los fans de todo el planeta y acercarlos más a sus jugadores favoritos. Sin embargo, hay una edición que apenas lleva dos años que sí tiene un propósito más concreto, impulsar el juego en África. En esta ocasión, en vez de vender jerseys y cerveza (aunque seguramente lo harán) las ganancias del juego van destinadas para ayudar a la UNICEF, la Fundación Nelson Mandela y el SOS Children’s Villages South Africa (SOSCVSA). El juego se realizó el pasado 5 de agosto en el Ticketpro Dome de Johannesburgo, Sudáfrica y en vez de llevar a dos equipos conocidos, armaron dos selecciones, la del Mundo y la de África para jugar entre ellas.

Los jugadores que formaron parte de estas selecciones son los siguientes.

Team Africa

Luol Deng, Thabo Sefolosha, Bismack Biyombo, Clint Capela, Gorgui Deng, Joel Embiid, Serge Ibaka, Luc Mbah a Moute, Salah Mejri, Emmanuel Mudiay, Victor Oladipo y Dennis Schroder.

Team World

Dirk Nowitzki, Kemba Walker, Jaylen Brown, Wilson Chandler, DeMarcus Cousins, Andre Drummond, Courtney Lee, Kyle Lowry, CJ McCollum, Rondae Hollis-Jefferson y Kristaps Porzingis.

Genuinamente creo que este es un gran esfuerzo para la NBA, no solo al querer ayudar sino al decidir llevar jugadores africanos en vez de a los Hornets o a los Suns. Estas son personas que saben lo que fue vivir ahí con todo tipo de conflicto, es gente que cada que puede regresa a su país para ayudar de alguna manera y qué mejor que poder jugar frente a su gente mientras la ayudan. Es un juego de exhibición, sí, pero es de esos que pueden cambiar vidas. Uno siempre cree que ligas como la NBA están totalmente fuera de su alcance y de repente, ve a alguien de su mismo país o ciudad llegar ahí y el pensamiento cambia, un «Jamás lo lograré» se convierte en un «Hmmm, sí él lo hizo, chance yo también puedo» y en muchas ocasiones, ese cambio en la mentalidad es todo lo que se necesita para cumplir las metas que sean.



Vivimos en una época donde ya hay suficientes jugadores africanos como para armar un equipo completo y eso tiene que emocionar a todo niño y adolescente que sueñe con jugar basquetbol de forma profesional, porque, no solo puede ser en la NBA, pueden acabar jugando en otras ligas de renombre como la española, italiana, turca o china. La influencia de la NBA a nivel global no se puede negar, arena a la que van, arena que se llena, los jugadores son reconocidos en todo el planeta y cada vez hay más jugadores internacionales jugando y jugando cabrón en la liga. Ya se pueden dar el lujo de armar su equipo de «World» en el juego de las estrellas para que los novatos del mundo jueguen contra los novatos gringos y ahora tienen todo un equipo formado por jugadores africanos.

Espero que este juego sea un éxito y siga llevándose a cabo año con año para poder ayudar de cualquier forma posible a las comunidades que más lo necesitan, y porque nos da grandes momentos como este en el que vemos a Dirk Nowitzki entrenando con Kristaps Porzingis.

Porno para amantes del tiro.



Al final, el combinado del World Team se llevó el triunfo 108 a 97, en un partido de espectáculo que al terminar el tercer cuarto estaba empatado a 77 puntos.

El mejor jugador del partido, sin embargo, fue Victor Oladipo del combinado africano quien se llevó el MVP marcando 28 puntos con 9 rebotes y 5 asistencias.