El lado electrónico de Bahidorá 2018

El Carnaval de Bahidorá como cada año nos llena de música de distintos géneros y diversas propuestas internacionales para presentarnos un cartel amplio y holgado, dirigido para todos aquellos que disfrutamos de la música al aire libre, de la naturaleza y de un amplio sentido de lo que puede ser un fin de semana relajado.

Por el lado de actos musicales en vivo, Bahidorá deja en claro que es una sede para albergar shows y ensambles de una magnitud sumamente exorbitante, en cuanto a su producción y ejecución, pero también es bien sabido que uno de los fuertes de la celebración es la música electrónica llevada al dancefloor.

Desde su ramas más enaltecidas hasta sus peldaños más inhóspitos, el cartel tiene una buena parte de material musical que va desde las pistas de baile más primitivas hasta la música de club más sofisticada y fresca del momento.

Bahidorá apuesta por proyectos emergentes, tal es el caso de propuestas que ahondan en la variedad y la excentricidad experimental, expuestas en sus discursos melódicos y rítmicos. Pero también hay propuestas mas sólidas y figurativas que destacan ya en el mundo de mayor ajetreo musical.

Hicimos una lista con los talentos que harán vibrar el dancefloor de las Estacas este próximo 17 y 18 de febrero.

RAMZi

Joven productora con una trayectoria relativamente reciente pero con una ascendencia interesante. Después de rolar por algunas partes del mundo el año pasado, se presenta en México como un acontecimiento nuevo y poco pronunciado, sin embargo es de las piezas más exóticas de la música club global. Sin perder su toque pagano pero elegante y muy canadiense, la compositora presenta un acto en vivo que a más de uno le genera incógnita y alto placer sensorial.

Mount Kimbie

Una de las joyas en la corona en cuanto a talentos que presenta el festival: Mount Kimbie, que a pesar de ser un duo estancado en ciertos aspectos, ha demostrado que saben hacer buenas canciones, pero sobre otras cosas, saben tocar en vivo. Un acto que es desapercibido por su poca conexión con un género en particular, pero que a pesar de eso es un show electrónico con distintos matices de otros géneros que se le adhieren en el escenario.

Jayda G

No sólo es una DJ que enciende cualquier pista, esta joven, originaria de Canadá, ahora también es reconocida por sus acertadas producciones y su atinado gusto para hacer mover al público una vez que se pone al mando de los decks. Las colaboraciones son algo exquisito que Jayda nos puede brindar en sus sets, así como la energía y creatividad para mezclar; su habilidad para todo esto es lo que más debería entusiasmarnos para mover el cuerpo en la próxima edición de Bahidorá.

Ariwo

No es sólo un acto electrónico por la naturaleza que desemboca en su síntesis final en un PA. Se trata de una escena que hace uso de tecnologías diversas, tanto digitales como análogas. Pero al mismo tiempo potencializa con ellas los sonidos de instrumentos de aliento y percusión, que van tomando formas aurales peculiares y texturizando los oídos de una manera orgánica, tan natural como virtualizada.

Zombies in Miami

Uno de los espectáculos favoritos del circuito nacional se presenta una vez más en un ambiente poco usual como lo es el carnaval de Las Estacas. Los Zombies in Miami es un proyecto ya consagrado no sólo por el medio en que se desenvuelven, también por los distintos tipos de público que lo han reinterpretado y bailado sin pretensiones a lo largo de los años, mismos en que este proyecto se ha mantenido sincero y vigente.

Telephones

Este es, para cerrar uno de los grandes favoritos de este apartado en cuanto a beats y grooves para bailar se refiere. Disfrutar de las vibras sónicas en la pista de baile, de una manera emotiva y divertida. Un DJ que ya tiene un lugar aclamado en disqueras como Running Back nos viene a demostrar porque es un as bajo la manga de las altas horas en la noche y la efervescencia de las vibras tropicales.

Awesome Tapes From Africa

El proyecto curatorial de Brian Shimkovitz es probablemente uno de los más visionarios y un tanto ambiciosos en cuanto a formato de cassette se refiere. Es un coleccionista y al mismo tiempo la cabeza maestra de esta disquera con la cual toca alrededor del mundo como Awesome Tapes From Africa. Brian ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, su pasión por el formato surgió mientras estudiaba en Ghana y hoy en día nos expone este material en sus sets llenos de groves y ritmos bailables.

Floorplan

Este es el alias más reciente del músico y productor Robert Hood, una pieza importante a repasar al hablar del techno contemporáneo estadounidense. Floorplan por ser un proyecto alterno del aventurado compositor, explora más que dicho género, como la música disco en toda su extensión, mezclándola con house, funk y demás sonidos. Lo más probable es que tengamos la oportunidad de verlo tocar a la lado de su hija adolescente, como recientemente lo ha hecho en festivales de la talla de Dekmantel.

Shigeto

Sin duda un referente mundial del jazz experimental y los ritmos sincopados, cohesionados a través de armonías sublimes y texturas enrarecidas que pueden ser volátiles en cualquier momento. Por la naturaleza de su show en vivo, este gran músico de ascendencia japonesa no sólo es una pieza fundamental de Ghostly International, también ha publicado con disqueras como Portage Garage Sounds y sin duda es un acto que no puedes dejar de ver si eres amante de las percusiones y ritmos etéreos.

Valesuchi

Valentina Montalvo es una gran promesa del techno latino y más que eso, es una gran productora que si no conoces, deberías hacerlo. Con sólo un lanzamiento con Discos Pegaos, dio a conocer su sutileza y su fluir para elaborar ritmos seductores que no contienen una gran complejidad, sino lo contrario, son amables al oído que los aprecia y algo interesante que escuchar por parte de la avanzada latina en el carnaval.

Axel Boman

También conocido como Acid Woman, hablamos de un DJ que sobresale por su buen gusto, y de alguien que plasma sinceridad total en sus producciones, que como él lo afirma, están hechas especialmente para bailar. Ha publicado con Pampa Records, un hito internacional en cuanto a cultura club se refiere y no sólo eso, también ha sido participe de grandes festivales con sus imponentes sets que hacen mover el cuerpo a cualquiera, y seguro si no lo has escuchado es un buen momento para hacerlo.

Dj Scratch

George Spivey es uno de los viejos lobos de mar que nos visitan es esta edición del festival, como su trabajo lo demuestra, no es sólo un DJ chapado a la antigua, es toda una institución del scratch y de ritmos que van desde hip hop hasta jazz sin darte cuenta, aún dejando de lado su técnica, es una total cátedra de beats y kicks.

Gilles Peterson

Este gran curador y DJ sin duda es una pieza clave de los pilares del festival y además al de la gran cultura contemporánea que se vive acerca de la música endémica y tradicional. Sumado a ser la cabecilla del sello Brownswood Records, también es un implacable selector y un fino DJ que nos hará bailar de manera ritual desde que la primera tornamesa comience a girar.

Fred P

Fred P es el lado más sutil y disfrutable en cuanto a house dentro del festival, y es que este gran DJ y productor no sólo se caracteriza por su fina producción y por vencer la pista con grandes tracks. También es un ferviente selector y respetable hombre a cargo de los discos. Como productor ha destacado por su tacto tan sutil y sus armonías tan tranquilas pero al mismo tiempo, por sus ritmos que fluyen como agua.

Romare

Un ícono de las noches interminables de fiesta y de recreación en Berlín, ha sido un partidario de los actos en vivo y el suyo es uno muy interesante, algo fino que ver en el festival. El productor ha lanzado varios trabajos pero sin duda el más importante fue el LP para el aclamado sello Ninja Tune.

Thris Tian

No sólo es un curador y presentador en el famoso canal de la caldera, también es un voraz DJ, insaciable selector y un alma para la noche cuando se postra detrás de los decks. Este personaje ademas de estar al pendiente de colecciones y grandes selectores de muchos ciudades del mundo, también hace lo suyo por su cuenta, grandes y memorables sets que contienen material recibido de primera mano por él.

