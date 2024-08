El lado electrónico del Corona Capital 2017

El Corona Capital es uno de los Festivales más aclamados y esperados dentro de la Ciudad México; este año no es la excepción con un lineup que incluye a Foo Fighters, The XX, Phoenix, Boys Noize, PJ Harvey, entre otros, promete ser una de las mejores ediciones.

Como ya es costumbre en THUMP México presentamos el lado electrónico del Corona Capital, para todos los amantes del dancefloor.

Este proyecto alemán de techno y electro house es reconocido por remezclar afamadas canciones. Boys Noize ha lanzado discos en el sello francés Kitsuné Music, Tiga‘s Turbo Records, así como DJ Hell‘s International DeeJay Gigolo Records.

Gorgon City es un dúo de música electrónica conformado por Kye «Foamo» Gibbon y Matt «RackNRuin», su popularidad ha ido en aumento en los últimos años gracias a su éxito «Ready for Your Love» en 2014.

Dijon Isaiah McFarlane, mejor conocido como DJ Mustard, es un colaborador frecuente del rapero YG de Compton y ha producido numerosos singles para artistas de hip hop y R&B.

La banda de música indie y electrónica ha incursionado en la industria musical gracias a sencillos como You And I y Love Is All I Got. Su popular aumentó en 2008 cuando comenzaron a sacar canciones en el afamado sello Kitsuné.



Este productor y DJ realiza consistentes mezclas de electrónica, house tropical y deep, techno producido de manera minimalista con influencias de jazz y soul.

Este dúo inglés comenzó a hacer música desde la universidad, desde entonces no han parado y han logrado presentarse en los festivales más importantes del globo como Coachella , Lollapalooza, Osheaga , Wanderland.

El productor inglés Benjamin Keating tiene canciones aireadas y melancólicas que combinan elementos de ritmos caribeños contemporáneos, mismos que han sido elogiados por su mezcla innovadora de dancehall, R&B y grime.

Oliver, es un dúo que encuentra el corazón dentro de la pista de baile, han estado presentes en los festivales electrónicos más grandes del mundo. Han hecho remixes para Chromeo, Foster the People y Breakbot.