Lo más fresco del underground hará sus mejores demostraciones de música en la edición 2018 del festival NRMAL. Desde su primera edición en Monterrey en 2010 se ha ganado a pulso una reputación en la que los fanáticos de la música pueden confiar. Se ha convertido en el evento por excelencia para ir a descubrir bandas, y no es raro que cuando anuncian su cartel, la gente quede con el cerebro lleno de signos de interrogación, porque sólo le suenan un par de nombres. Pero, como lo sigue demostrando año tras año.- Algodón Egipcio

Aquí el lado electrónico del NRMAL 2018, perfectos para darle brillo al dancefloor con nuestros movimientos somáticos.

Upgrayedd Smurphy

Uno de los proyectos musicales que más nos emociona de México es Upgrayedd Smurphy. En las propias palabras de Jessica, este alias corresponde a una nueva era y visión que tiene como artista; ya que se aburre rápido y no le gusta la idea de consolidarse en una sola identidad. Hace algunos meses lanzó un nuevo álbum titulado Sorry, please forgive me, thank you, I Love You, que se inspiró en la práctica del Ho’oponopono y tiene como finalidad sanar emociones a través de su reproducción en sistemas de sonido.

Essaie Pass

La música de Essaie Pas funciona en la pista de baile y también como soundtrack de casi cualquier actividad si te late el sonido sintético y atmosférico. Pero si la música electrónica no es lo que regularmente está en tu playlist, igual son una buena opción para entrarle a algo diferente e interesante.

Felix Kubin

Músico electrónico de Hamburgo que ha sobresalido en perfomances experimentales y haciendo publicaciones en revistas acerca de la electroacústica y música electrónica en general. Es un incansable aeronauta de la exploración sonora, haciendo ruidos y melodías de sci-fi pop combinando tecnología antigua y moderna.

Leyya

De Viena llega Leyya es un duo experimental dirigido al pop electrónico. Su sonidos son esféricos y flotantes, logrando combinar los beats con texturas meláncolicas. Han sido parte de festivales como Iceland Airwaves, Reeperbahn Festival, Eurosonic y The Great Escape.

Ethics

Electrónica pop de corte experimental y blues folk con funk para que cante el autor. Detrás de este proyecto fronterizo (TJ/SD) hay una gran pasión y precisión que sirve para derribar sentimientos y expectativas. – NRMAL

Cerrero

Percusiones con delay, mucho eco en las voces y sonidos folclóricos de latinoamérica le agregan trance y profundidad al baile lento rico. Detrás de los controles de Cerrero está Diego Gómez, uno de los mandamás de Llorona Records. -NRMAL

