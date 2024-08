El largo recorrido hacia la igualdad LGBT+

Esta nota fue co-creada con Scotiabank

¿Qué tiene que ver un el despido de un trabajador de Sears con el inicio de los grupos LGBTTTIQA+ en México? Oficialmente, se considera que el movimiento estudiantil mexicano de 1968 sembró la semilla que hizo florecer a diversos movimientos sociales en la década de los 70, entre ellos el LGBT+. “El despido de un empleado en la tienda Sears en 1971 a causa de su conducta supuestamente homosexual” comenzó a reunir a varias personas ligadas al movimiento estudiantil para tomar acción al respecto, según el libro Un amor que se atrevió a decir su nombre (2000) de Norma Mogrovejo. El plan inicial era boicotear el establecimiento comercial, lo cual no pasó, pero así surgió un grupo de reflexión para la llamada “gente de ambiente”.

En septiembre de ese mismo año, el ahora Frente de Liberación Homosexual (FLH) publicó un documento que llamaba a la no discriminación, a la educación sexual basada en la ciencia, a la desclasificación de la homosexualidad como una enfermedad, a un alto a la persecución por ser quienes somos.

El libro La trayectoria política del movimiento Lésbico-Gay en México de Jordi Diez (2011) nos da más claves para entender la participación de la sociedad civil. La primera marcha LGBT+ en México fue el 26 de julio de 1978 y fue organizada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR). Luego, el 2 de octubre de ese año, en la décima conmemoración del 68, el FLH marchó con otros grupos, como Lesbos, Oikabeth, Lambda de Liberación Homosexual y Sex-Pol. Desde ese entonces, se celebra anualmente la marcha LGBT+ en el Mes del Orgullo Gay.

En los 80, aparecieron en escena Horus, Grupo AMHOR, Buquet, Grupo Nueva Batalla y Guerrilla Gay. En 1982, en medio de la Guerra Sucia, surgió el Comité de Lesbianas y Gays en Apoyo a Rosario Ibarra (CLGARI), del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se postularon personas abiertamente homosexuales a cargos públicos.

No podemos olvidar que el movimiento LGBT+ se vió impulsado por la lucha para afrontar la crisis del VIH/Sida en nuestro país, entre 1984 y 1997. Y tampoco podemos olvidar que el nuncio papal en México declaró que esta enfermedad era “el castigo que Dios envía a los que ignoran sus leyes (…) el homosexualismo es uno de los vicios más grandes que condena la Iglesia…”.

En la década de los 90, la mayor problemática fueron los asesinatos con componentes homofóbicos. Las protestas se encaminaron a defender el respeto por la diversidad sexual. Por esos años surgió El clóset de Sor Juana. Fundada por Patria Jiménez y Gloria Careaga-Pérez en 1991, esta asociación lésbica es una de las más importantes de México, ya que ha alcanzado su acreditación como ONG ante Naciones Unidas.

Aquí te presentamos algunas de las asociaciones que han surgido para reflexionar acerca de nuestras identidades y enfrentar los prejuicios por nuestra condición. Estos grupos fomentan no solamente la organización y el intercambio, sino también la investigación (como el Colectivo Sol) o de la recreación (como la comunidad ciclista Princebikers) .

Fundación Arcoris

La Fundación Arcoris surgió en 1998 y trabaja desde la interculturalidad, los derechos humanos y el feminismo. Además de su trabajo en inclusión laboral, ha desarrollado iniciativas como parte del Consejo Asesor en Política Pública y Derechos Humanos LGBTI de la Ciudad de México, del Equipo de Capacitación de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal y de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de COPRED. También coordina el Encuentro Bianual Latinoamericano de Estudios sobre Sexualidad y Sociedad y organiza el Curso Latinoamericano de Investigación en Sexualidad.

YAAJ

Busca “promover y fortalecer la participación, colaboración y desarrollo de propuestas de intervención comunitaria en los ámbitos de salud, educación, empleo, tecnología y ambiente, desde una perspectiva de los derechos humanos, género y diversidad”. En 2016, Yaaj presentó una Encuesta Nacional sobre discriminación y juventudes LGBT en la que ahondó en la constante discriminación y exclusión social a la que nos enfrentamos. Hacen sesiones quincenales los domingos para parientes y amigos de personas LGBT+ y, principalmente, están enfocados a mejor la situación de la población joven.

Cuenta Conmigo

Cuenta Conmigo se autodefine como “una asociación civil conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas, profesionales de la educación y la salud, promotoras/es, voluntariarios/as, jóvenes LGBT+, madres, padres y familiares, quienes trabajamos a favor del bienestar en las familias promoviendo el respeto a la diversidad sexual, la salud sexual, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos”. Su fuerte es la educación sexual, y gran parte de su trabajo es brindar atención psicoafectiva a personas LGBT+ y sus familias, y también dan pláticas para comprender la diversidad sexual existente.

Les Voz

Busca defender los derechos civiles y humanos de las mujeres y lesbianas. Les Voz surgió como un proyecto editorial en 1994 con una revista lésbica, y actualmente también organiza torneos deportivos para promover la convivencia entre mujeres.

It Gets Better México

Es el capítulo nacional del It Gets Better Project, el cual invita a compartir historias para generar esperanza en las próximas generaciones de jóvenes LGBT+. Con un nombre similar está Todo Mejora, cuya trinchera es la prevención del bullying y el suicidio, así como la construcción de identidad y comunidad.

Guimel

Creado por Eli Nassau, Guimel brinda apoyo a los judíos LGBT+ organizando pláticas en las escuelas y centros comunitarios de esta comunidad. Guimel, que es la tercera letra del alfabeto hebreo, “representa nuestro proyecto: el grupo es la tercera gran iniciativa para integrar nuestra religión con la diversidad sexual”. Una de sus campañas fue el lanzamiento de este conmovedor video.

Otras iniciativas relevantes son Pride Connection Mexico, que es “una red de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual y generar lazos para la atracción de talento LGBT+ a las distintas organizaciones que la componen”. En esta misma línea está la Federación mexicana de empresarios LGBT, que impulsa la no-discriminación laboral y cuentan con el programa Talento Diverso® que “provee herramientas de desarrollo profesional del talento que se reconoce como LGBT+”. O Adil: Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral que también está luchando por construir espacios libres de discriminación en los centros de trabajo.

Esta lista no es exhaustiva, por lo que te invitamos a que nombres más organizaciones de la sociedad civil que velan por nuestros derechos.

También hay que tomar en cuenta que, si bien hemos avanzado muchísimo –con el matrimonio igualitario aprobado en algunos estados de México–, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) acaba de señalar que 6 de cada 10 personas de la población LGBT+ “se han sentido discriminadas por expresar lo que son”. De ellas, 53% reportó sufrir expresiones de odio en algún momento de la vida. Además, el Informe Violencia extrema Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018), de Letra S afirma que fueron asesinadas 437 personas por homofobia el sexenio pasado. ¡Sigamos en la lucha por nuestros derechos!