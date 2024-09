El más reciente hobby de los chicos sexistas es lanzar comida al trasero de las modelos

Oh, Estados Unidos.

¿Es éste el final? ¿Finalmente hemos tocado fondo? ¿En verdad los bárbaros están tocando a la puerta?

La respuesta realmente podría ser afirmativa. Y todo gracias a un joven llamado Shad (¿qué más?). Trabaja en Los Ángeles (¿dónde más?), y lo que hace es dispararle a chicas en el trasero con un pistola neumática lanzadora de camisas cargada de comida.

Pizza, panditas, hot dogs, donas: Shad ha disparado de todo desde su pistola neumática a los traseros animados de varias mujeres jóvenes. Y está muy, muy orgulloso de hacerlo.

La compañía de Shad, My Rules Media, parece hacer poco, o cualquier otra cosa, además de publicar estos cortos videos de alimentos propulsados del cañón y golpeando los traseros de las mujeres, todo a «¡5 mil fotogramas por segundo!»

¿Su video de pizza conoce al culo? Tiene casi medio millón de visitas en YouTube. ¿Su video del cuatro de julio titulado: «Hot Girl Shot In The Butt With Hot Dogs»? Casi un millón de visitas.

¿Panditas? Casi cinco millones de visitas.

Un estudiante de posgrado en sociología, en algún lugar, seguramente, acaba de conseguir una idea para su tesis para analizar esto: ¿Por qué los panditas impactando un trasero son mucho más atractivos para los usuarios de YouTube que otros grupos de alimentos, como las donas o la pizza? Seguramente se harán estudios al respecto.

Los videos se toman con una Phantom Flex High-Speed Digital Camera –un hecho que no escapó la atención de un tal George_BrahCep, quien dijo lo siguiente en la sección de comentarios de un video reciente: «¿Una cámara de $50 mil dólares y salen con esto?»

Sí. Por favor, Estados Unidos –por favor no permitas que esto sea el nuevo «desempaquetado».

En realidad, My Rules Media parece haber tratado de capitalizar la tendencia de desempaquetado con «Bluetooth Speaker Unboxing». Lamentamos informar que este es un video de un altavoz de Bluetooth propulsado por un cañón en –lo adivinaste– el culo de una chica. El porqué un pinche altavoz de Bluetooth es la única excepción a la regla de alimentos es aún menos comprensible.

Si piensas que todos los que ven los videos de My Rules son creyentes, te equivocas. De hecho, el debate parece estar surgiendo en la secciones de comentarios de estas publicaciones en YouTube.

Seth Keenan, por una parte, dice: «La humanidad está llegando a su fin».

Richie Reeves, por su parte, tiene un enfoque que es probablemente, por desgracia, la reacción más típica: «Nunca había querido ser un pandita hasta ahora».

Mark M considera ambas posturas: «Este es un video muy machista que cosifica a las mujeres por sus cuerpos. No puedo creer que vivimos en una sociedad en la que este tipo de actitud hacia las mujeres es aceptable. Por favor, sube más de estos videos».

Aminath Rajan parece también considerar ambas posturas y solo tiene una pregunta: «Esto no es una queja, pero ¿este canal solo va a tener videos lanzando cosas a traseros?»

Teniendo en cuenta las cosas que se están haciendo y diciendo sobre las mujeres en otros sitios de Internet, tal vez esta es la menor de nuestras preocupaciones. Pero quizás estos videos dicen algo acerca de nosotros como civilización en el 2015. Y no es agradable.

Como señala Joel Olofsson en su comentario a un reciente vídeo de My Rules cargado de donas: «Esta podría ser la cosa más estadounidense que jamás haya sucedido».

Nosotros estamos tristemente de acuerdo.