¿El MDMA como medicamento? La controversial perspectiva de un nuevo documental acerca de la droga recreativa

Comenzar una plática honesta acerca de drogas puede ser difícil. Ahí es donde aparece Emanuel Sferios. Como un activista rave que alguna vez fundó la organización de seguridad narcótica y reducción de daños DanceSafe, Sferios no es nuevo en el asunto de las charlas extrañas acerca del MDMA. Aunque dejó DanceSafe hace más de una década, recientemente diseñó la página web para Amend the Rave Act (Reformen la Ley Rave), una organización sin fines de lucro fundada por Dede Goldsmith, una madre que perdió a su hija en un incidente relacionado con drogas en un show de Dada Life en 2013. Al igual que DanceSafe y Breakline, el grupo de Goldsmith no utiliza tácticas de terror o de una postura antidrogas, sino que opta por un diálogo inteligente acerca de los problemas reales respaldados por información científica. No es ninguna sorpresa que alguien como Sferios esté involucrado. Sus propias y únicas experiencias con los problemas de drogas son la base de su largometraje, que está por estrenarse: MDMA The Movie.

«Este será el primer documental extenso y honesto respecto al MDMA, explorando la historia e impacto cultural de esta droga única», Sferios le dice a THUMP. «Esto es muy importante, un fenómeno cultural y sociológico que la mayoría de la gente simplemente no tiene idea de que la prohibición de MDMA ha llevado a una explosión en la producción de éxtasis adulterado y el público no se da cuenta de que la mayoría de la gente joven que consume estas drogas lo hace de manera accidental».

El objetivo del filme es dirigirse se manera honesta y educar de manera abierta, las realidades del uso recreativo del MDMA, y también – tal vez de manera controversial – explora los beneficios medicinales de la droga. Sferios no es nuevo en el asunto de la controversia en torno al MDMA habiéndose encontrado con la popular droga para raves a través de DanceSafe. «Nuestros servicios incluían probar pastillas de éxtasis, tanto en sitio en raves y festivales, además de un programa de pruebas de laboratorio donde los usuarios pueden mandar sus pastillas de forma anónima», Sferios dice. Esos servicios de pruebas de pastillas aún hacen que la presencia de DanceSafe no sea muy bienvenida en muchos eventos, un problema que Sferios confrontó durante sus funciones en esa organización sin fines de lucro. Pero fue precisamente esa lucha lo que ha informado su visión con respecto al MDMA y cómo es visto por el resto del mundo.

«Tenemos cuatro filmaciones hasta el momento» dice Sferios. «He entrevistado a dos veteranos y una superviviente de una violación que participó en unos estudios realizados con financiamiento de MAPS [La Asociación Multidisciplinaria para los Estudios Psicodélicos], aprobados por la FDA, utilizando MDMA para tratar el desorden de estrés postraumático. Un veterano, Scott Hudek, se autoadministró MDMA y asegura que el MDMA salvó su vida».

Sferios dice que también filmó a un grupo de siete personas en una pequeña fiesta casera en LA mientras tomaban MDMA. Tal vez la parte más atractiva de «MDMA The Movie» hasta el momento es una conversación con Alexander Shulgin, conocido como Sasha y el Padrino del Extasis, quien murió el año pasado a la edad de 88 años, junto a su esposa, el escritor e investigador de las drogas, Ann Shulgin. «Esa entrevista fue un privilegio inmenso», dice Sferios. «Incluso con la salud deteriorada de Sasha, ambos irradiaban mucho amor y autenticidad. Todo el equipo de filmación brillaba luego de la entrevista».

Aquellos que esperan una filmación sin fiestas podrían decepcionarse, ya que el realizador ha sido forzado a luchar con las duras realidades de la vida, la muerte y las consecuencias de una pérdida. «Lo que he aprendí entrevistando a todos estos sujetos – y es algo de lo que nunca me había dado cuenta – es que el TEPT está íntegramente relacionado con su sentido de conciencia, la culpa y su percepción de sí mismos», explica Sferios. «Ya sea matar gente inocente de manera accidental, y fallar al intentar salvar las vidas de sus compañeros soldados, su TEPT involucraba su incapacidad para perdonarse a sí mismos».

Más allá de la comunidad militar, Sferios se reunió con Rachel Hope, una madre en sus treintas que ha tenido que soportar estrés postraumático luego de asimilar y revivir un abuso sexual violento que sufrió durante la niñez. «Llegó al punto de creer que debe haber algo mal con ella para que todas estas cosas horribles le ocurran», Sferios explicó. «Arrastró esta imagen negativa de sí misma con ella durante años».

«En todos los casos [la terapia con MDMA] le ayudó a esta gente al darles compasión por sí mismos, y permitiéndoles ver por sí mismos a través de una nueva luz», Sferios agrega.

Sferios enfatiza en que cada uno de estos pacientes estuvieron bajo el cuidado de terapeutas y médicos capacitados que sabían exactamente cómo regular el uso de drogas. Por lo tanto, los usuarios de MDMA con usos medicinales evitan los efectos del bajón con el que muchos de los usuarios recreativos están familiarizados, particularmente aquellos cuyo uso «es continuo y en dosis muy elevadas». Aunque eso quiere decir que los usuarios de pastillas recreativas no experimentarán ningún beneficio tampoco.

«He visto cómo los usuarios recreativos obtienen grandes beneficios terapéuticos a partir del uso de la droga», asevera Sferios. «No tengo juicios sobre la gente que utiliza el MDMA para obtener los sentimientos placenteros que puede proporcionar, o las experiencias sociales divertidas que puede engendrar. Sin embargo, en virtualmente todos los casos, el MDMA pierde sus efectos placenteros con el sobreuso. Así que si esa es la única razón por la cual lo quieres usar, terminarás desilusionado al final. Es mejor escuchar el mensaje que el MDMA tiene que ofrecer, y luego colgar el teléfono y seguir adelante».

