El mejor cóctel mai tai está dentro de una edificio de oficinas

Si tuvieras que adivinar dónde encontrar el mejor mai tai del mundo, quizá escojas algún sitio tropical que sirva tragos con sombrillas decorativas y piñas. Y no estarías del todo mal: el mejor mai tai está en Hawaii, pero no lo preparan en la playa junto a la brisa del mar o en un hotel lujoso. Más bien, el mejor mai tai del mundo está escondido en el Bar Leather Apron (Delantal de Piel), un paraíso de cócteles disponible sólo con reservación en un edificio empresarial en el centro de Oahu.

A la mañana siguiente de haber visitado el Bar Leather Apron, sentí que había inventado el lugar, o que quizá lo había visto en una película y la había mezclado con la realidad. La primera noche que intenté encontrar el lugar, rodeé el edificio incrédula, me rendí y regresé a mi hotel. La segunda noche, me enteré de que había estado en el lugar correcto e hice mi reservación.

Caminar a través de un vestíbulo fluorescente a las 9 PM, buscando una bebida alcohólica era surreal, pero no tanto como entrar al bar Leather Apron. «Hacer que la gente piense que es un lugar muy extraño es parte de la experiencia», me dijo el copropietario y bartender principal, Justin Park, mientras bebía el famoso mai tai del bar. «Dream a Little Dream of Me» de Mama Cass sonaba suavemente en el fondo.

«Cuando eres capaz de transportar a alguien a un sitio completamente distinto y en donde nunca han estado, ése es el concepto de Bar Leather Apron».

Park, nativo de Oahu, comenzó su carrera como bartender en 2002, pero en realidad cambió su enfoque hacia la coctelería hace seis años.

«Dirigía un bar llamado Manifest y quería hacer algo que nos distinguiera de los demás bares. No teníamos un concepto propio. Era sólo un bar», me contó Park. «La coctelería empezaba a adquirir fama en las costas de todo el mundo, así que comencé a investigar sobre cocteles y a viajar».

Park fue a Nueva York con su esposa y visitó bares como Death & Company, PDT y Milk and Honey.

«Me sentía inspirado, quería hacer todo eso aquí. Me gustaba la cultura de los cócteles», dijo.

Regresó a casa y comenzó a experimentar en la barra del Manifest, incluso si sus clientes no estaban tan familiarizados con los cocteles artesanales. «La gente tenía interés, incluso en esa época. Sabía que las personas sentían curiosidad más allá de las cervezas y los shots, lo típico en Hawai», dijo Park.

Park profundizó en espirituosos más serios, primero que nada en la ginebra. «Compré cualquier ginebra que tocaran mis manos». Luego intenté con el whisky, más tarde se encontraba ganando competencias internacionales de coctelería.

Para este momento en la carrera de Park, Oahu ya contaba con todas las variedades en el resto del mundo. «¿Por qué no intentar hacer un bar de clase mundial?», reflexionó Park. Se asoció con Tom Park (no es familiar), el dueño de Leather Soul, una tienda de calzado presuntuosa para hombres. El dúo encontró un sitio para el Bar Leather Apron en el mismo edificio que la primera tienda de Leather Soul. No era ideal.

«Era un bar enorme», explicó Park. «Había demasiado espacio». Trabajaron con el dueño para remodelar la unidad a un tercio de su tamaño. Los socios de Park querían abrir un bar parecido a los antros de Japón. En enero de 2016, hicieron justo eso.



Foto de la autora.

Park notó rápidamente que el lugar con 25 asientos debía funcionar sólo con reservaciones. «Sabíamos que teníamos que controlar el número de personas que podían entrar», dijo. No se trata de la exclusividad, sino de los tiempos. Las bebidas requieren mucha atención al detalle (o sea: no esperes conseguir tu trago pronto). «No podremos ser un bar que reciba a los paseantes. Queríamos controlar el ritmo y la experiencia».

Cuando tu orden llegue a la mesa, aprecias esa atención al detalle de inmediato. Por ejemplo, el mejor mai tai del mundo creado por el bartender Art Deacons de Bar Leather Apron. Cuando Deacons creó la bebida para la Competencia Mundial del Mejor Mai Tai, lo preparó ofreciendo audífonos para escuchar la clásica guitarra playera de «Sleep Walk» de Santo & Johnny.

«Le pedí a los jueces que se pusieran los audífonos primero, que escucharan la canción y luego bebieran», me contó Deacons. Creó una experiencia sensorial completa, añadiendo el oído, el tacto, el gusto y el olfato en su competencia. Se ganó a los jueces y $10.000 dólares, junto con el título del mejor del mundo.

En el elegante Bar Leather Apron y a través de sus luces tenues, no necesitaba audífonos para caer rendida. Los cocteles hablaban por sí mismos: no existe un secreto para hacer el mejor mai tai del mundo.

«Es como con cualquier bebida: mantén el balance. No lo quieres demasiado dulce y tampoco demasiado fuerte», opina Park.