El mejor sándwich de desayuno

Preparación: 25 minutos

Total: 25 minutos

Ingredientes

Para la mayonesa picante:

1 cucharadita de salsa picante

2 cucharadas de mayonesa (yo uso Hellman’s)

Para el huevo marmoleado:

4 cucharadas de mantequilla

8 huevos orgánicos

sal al gusto

4 cucharadas de cebollines picados

Para el puerco:

1 lata de carne o de 60 a 140 gramos de lomo de cerdo

un poco más de un litro de aceite de maíz

¾ de taza de harina de maíz

2/3 de cuacharita de sal

Para armar:

1 puño de cebollín fileteado

1 paquete de pan

Instrucciones

1. Para la mayonesa picante: combinar los ingredientes en un tazón y mezclar.

2. Para el huevo marmoleado, derrite una cucharada de mantequilla en una sartén a fuego medio. Rompe dos huevos directamente en la sartén y saca las yemas con una espátula de goma. Dale vuelta las yemas para darle a los huevos un efecto «marmoleado», es importante no revolverlas. Cocina los huevos hasta que la parte de abajo esté lista, por un minuto y medio o dos. Sazona son sal y cebolla. No le des vuelta. Dobla los huevos al estilo omelette con la parte que no doblaste hacia arriba. Repite con los huevos que quedan.

3. Si estás usando una lata de carne, corta la carne en rebanadas de 6 cm y colócala a fuego medio hasta que se que se pongan ligeramente dorados.

4. Si estás usando lomo de cerdo, en una olla grande o en una freidora profunda, calienta el aceite a 190 grados. Combina la harina de maíz y la sal en un tazón mediano. Espolvorea las rebanadas de lomo de cerdo con la mezcla y déjalo reposar por 10 minutos. Fría las rebanadas por cinco minutos hasta dorarlos y se pongan deliciosos.

Para armar el sándwich, corta los rollos por la mitad (yo lo hago con 4 rollos juntos a la vez) y tuesta cada uno, con la parte cortada hacia abajo. Unta la mayonesa picante en parte tostada de los rollos. Aplica la carne enlatada o las rebanadas de lomo de cerdo en el pan de abajo. Cubre la carne con los huevos marmoleados. Encima de los huevos coloca las rebanadas de cebolla. Pon la tapa del sándwich y disfruta.

