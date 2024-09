En China la venta de pene de toro es un mercado pequeño, pero poderoso.

Cuando ordeno «Sopa de doble látigo» No estoy pidiendo crema batida.

No, «látigo» es un eufemismo chino para referirse al pene. Sí, el pene de toro es tan largo que puede ser comparado con un látigo.

Estoy en China probando uno de los afrodisiacos más antiguos, la sopa de pene de toro. Pero China, no es el único lugar en el mundo en donde se cocina el pene de animales, como por ejemplo de ovejas, carneros e incluso tigres, desde hace varios siglos. La sopa de pene de toro china, no es solamente medicinal y poco a poco aunque el nicho de mercado es pequeño ha empezado a hacerse escuchar.

La «Sopa de doble látigo, me explicó está hecha de dos tipos de pene de toro diferentes, de ahí el nombre de «doble látigo». El primero es una pene seco que ha sido preparado bajo los métodos de la medicina tradicional y Hu You Xue lo compra en las farmacias. El segundo es un pene fresco, que consigue en una carnicería. (Perdón, pero no hay una tienda especializada en penes de toro, pregunté).

¿Porqué los penes se venden en la farmacia? A pesar de la invasión de las prácticas médicas occidentales, la medicina tradicional sigue siendo parte importante de la cultura loca. La filosofía china hace énfasis en el yin y el yang, el yang como la parte energética masculina en contraparte del yin como la feminidad.

Los hombres que han o tienen problemas con la erección es porque necesitan más yang. Te reto a pensar en algo más yang que un pene de 18 pulgadas.

El hombre con el que estoy, tiene 21 años. Tebas, un amigo de Hong Kong, quien no quería que su apellido se imprimiera en una historia sobre genitalia, es un consumidor frecuente en el restaurante de Hu You Xue.

El guisado de pene, es una especialidad en el centro de China, mejor conocido como Chongqing. Los cocineros lo cocina a fuego lento con un poco de chile de Sichuan. La versión que yo comí, por otro lado es más suave, me recuerda a algún corte inglés más que a algo desconocido.

Es tarde ahora, y bajo las luces de la noche de su tienda, empezó a jugar con el pene seco. Las otras seis mesas de plástico alrededor estaban desérticas. Hu You Xue se sirvió una cerveza.

«Entonces la parte afrodisiaca funcionó» Pregunté, con pluma y libreta en mano.

La cara de Hu You Xue se arrugó de risa y apuntó a Tebas mencionando «¡Pregúntale a él mañana!», le dijo.