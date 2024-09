El miedo al Wi-Fi y al embarazo no se limita solo a China

Esta noticia es fruto de la asociación entre MedPage Today y VICE News

La mayoría de expertos coincide en que no existe ninguna evidencia científica que demuestre que las señales de las redes de Wi-Fi influyan en el desarrollo de los fetos. Sin embargo, ello no ha impedido que una empresa tecnológica china haya incorporado el modo «embarazo» a su nuevo router.

Videos by VICE

Un portavoz de la empresa Qihoo 360 explicó a VICE News que el router es uno de los buques insignia de su producción. Y como prueba de ella, su última versión incorpora un tipo de modo dirigido a las embarazadas. Una compañía de la competencia, la empresa Xiao MI, acudió a las redes sociales para proclamar que la red de WiFi es segura y que la flamante función de Qihoo 360 no era más que una estrategia de mercadotecnia.

La portavoz de Qihoo 360, Liang Yu, disipó las alarmas y dijo que incluso los sistemas de WiFi más avanzados son seguros para las embarazadas. No respondió precisamente de manera inmediata cuando se le preguntó cuál era la cantidad de las frecuencias del WiFi comparada con la de hercios, que es una unidad de medida de frecuencia de radiación.

«No les dijimos que sea alarmante. No les dijimos que no sea saludable o que no sea seguro usar una red tan potente como la de la marca» dijo. «No dijimos nada, no mencionamos ni una sola palabra al respecto. Simplemente le ofrecemos a nuestros clientes distintas funciones».

«La gente tiene distintos hábitos. Nosotros solo queremos ofrecerles distintas opciones a nuestros clientes», dijo Yu. «Nunca le diríamos a la gente que se trata de algo peligroso».

Sin embargo, el miedo no es patrimonio exclusivo de China. El proyecto BabySafe, una asociación nacida de la unión de sendas organizaciones sin ánimo de lucro, Grassroots Environmental Education y Environmental Health Trust, dice que las mujeres deberían de disminuir su exposición a las redes de WiFi. Y sería necesario, para tal efecto, que no llevarán sus teléfonos móviles consigo y evitar «una exposición directa o prolongada» a ningún router.

«No podemos — y no creo que nadie pueda — asociar una exposición concreta con un resultado concreto. Lo cual no significa que la amenaza no sea real», afirmó Doug Wood, director asociado de Grassroots Environmental Education, a VICE News en relación al proyecto BabySafe. «Si hay alternativas y cosas que se puedan hacer para proteger a tu bebé…¿Por qué no hacerlas?».

El incremento de las rentas perjudica seriamente la salud y el medioambiente. Leer más aquí.

En cualquier caso, el congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), que cuenta con 58.000 miembros y es la organización más grande de especialistasen la salud de la mujer en Estados Unidos, asegura que no existe ninguna evidencia que sugiera que el WiFi puede ser ninguna preocupación para los fetos.

Wood hizo la broma de que la ACOG estaba menos preocupada que la mayoría de mujeres.

El doctor Kenneth Spaeth, que dirige el Hospital Ocupacional de la universidad de North Shore y el Centro en Medicina Medioambiental, en Manhasset, Nueva York, aseguró que la mayoría de los miedos de las embarazadas relacionados con el Wi-Fi, no están basados en estudios de ningún tipo. Están, más bien, fundados en el miedo a que la sociedad vaya demasiado deprisa en su carrera en pos de la tecnología. En el miedo a que no haya calibrado los riesgos, que no difiere mucho a la manera en que la sociedad proclamó que el asbesto es un producto milagroso, poco antes de averiguar que era cancerígeno.

A pesar de que los efectos del Wi-Fi en los fetos en desarrollo merece la pena ser estudiado, no existe ninguna evidencia que demuestre ese miedo, dijo Spaeth.

«El escaso número de estudios que se han ocupado del tema no han demostrado ningún efecto clínico», abundó Spaeth. «Desde un punto de vista epidérmico, todavía no existe ninguna evidencia».

De lo que sí que hay evidencias es de que los trabajadores de la telecomunicación que han estado expuestos a transmisores de gran intensidad pueden padecer efectos secundarios, sin embargo «para una persona normal enclavada en una casa normal nunca ha habido ningún riesgo claro ni se ha demostrado que exista ningún efecto contra la salud».

Una rápida búsqueda a los mensajes vertidos en los foros de discusión, que son frecuentados por padres y madres tiene conversaciones con títulos como «¿Cuáles son los efectos del Wi-Fi en el embarazo?, o «¿Es el Wi-Fi malo para el embarazo?» y hasta ¿Wi-Fi dañino???» Algunas han sido empezadas por embarazadas que estar asustadas por tener los teléfonos móviles cerca de sus barrigas, y que se convierten en preguntas para las otras madres en que se cuestionan si hay motivos para preocuparse o es solo paranoia. Otras conversaciones empiezan porque algún familiar cree que existe un riesgo y el futuro padre o madre no está del todo seguro.

La organización de Especialistas en Información sobre Teratología, que dispone de una línea de acceso directo a nivel nacional llamada MotherToBaby (de la madre al bebé) para mujeres embarazadas que tienen preguntas sobre medicamentos, vacunas y otras exposiciones, también asegura que las mujeres no deben de preocuparse por el Wi-Fi, ni cambiar de hábitos por culpa de él.

Según lo que sabemos hasta la fecha, no, la cantidad de radiación que se va a padecer o la cantidad de campo electromagnético a la que alguien se puede exponer es extremadamente pequeña, especialmente si uno no se sienta justo encima o al lado del router», dijo el enfermero Alfred Romero, un especialista en información teratógena en la sede de MotherToBabay en Utah. Romero dice que nunca le ha llamado nadie con una consulta sobre el Wi-Fi. «No tendría que ser un problema para nada».

El proyecto BabeSafe, en cuya plantilla se encuentra la conservacionista Devra Lee Davis, se refiere, sobretodo, a estudios en animales que todavía no han sido experimentados en humanos en su página web. Entre ellos se cuenta un estudio realizado a 33 ratones embarazados, que fueron expuestos ininterrumpidamente a llamadas activas durante sus 17 días de gestación. Sus crías presentaron síntomas de hiperactividad y déficit de atención.

«¿Quiénes somos nosotros para sembrar el miedo si solo se trata de no sacarte el móvil del bolsillo y dejarlo junto al bebé? Creo que se trata de algo que no cuesta nada hacer» dijo Wood. «No le estamos pidiendo a la gente que se deshaga de sus teléfonos. Ni que vuelvan a los días remotos en que iban en cochecito o a caballo».

La productora de VICE News Iris Xu colaboró en esta información.

Imagen vía Flickr