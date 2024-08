El ministro de trabajo de Japón dice que las mujeres sí deben usar tacones en el trabajo

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Hace poco, un movimiento que protesta por la exigencia de que las mujeres deben usar tacones para trabajar en Japón había estado recibiendo un gran apoyo. #KuToo estuvo a punto de crear cambios legislativos que impactarían las vidas de las mujeres en todo el país.

Eso fue hasta que Takumi Nemoto, el ministro de salud y trabajo de Japón, cerró el movimiento y dijo que los tacones son “necesarios y apropiados” en el lugar de trabajo.

El movimiento #KuToo fue creado por la escritora y actriz Yumi Ishikawa, después de que miles de mujeres aplaudieran tuits en los que expresaba su frustración ante la expectativa de que las mujeres deberían usar tacones para trabajar todos los días.

#KuToo es la combinación de las palabras japonesas ‘kutsu’ que significa zapatos, y ‘kutsuu’ que se traduce en doloroso. Haciendo referencia a estas palabras e inclinándose al movimiento #MeToo, Yumi luchó para cambiar las expectativas injustas que las mujeres enfrentan en entornos profesionales.

A principios de la semana pasada, las cosas se veían mejor para el movimiento #KuToo, ya que Yumi se reunió con los funcionarios del ministerio de trabajo para hablar sobre el asunto. En una declaración a los reporteros, Yumi dijo: “Hoy presentamos una petición para la introducción de leyes que prohíben a los empleadores obligar a las mujeres a usar tacones como discriminación sexual o acoso”.

Yumi y otros activistas de #KuToo han declarado que el uso prolongado de los tacones no solo es doloroso, sino también perjudicial. Sin embargo, con esto, las cosas han dado un giro con los comentarios recientes del ministro de trabajo de Japón sobre el movimiento. “Son aceptados socialmente como algo que cae dentro del ámbito de ser ocupacionalmente necesarios y apropiados”, dijo Nemoto a un comité legislativo el miércoles.

Aunque no se ha confirmado cuál es el resultado de la reunión de Yumi con uno de los ministros de trabajo a principios de esta semana, el movimiento #KuToo no está aquí. Estas observaciones pueden ser un retroceso para el movimiento, pero no debemos desanimarnos. Aunque los legisladores se mantengan firmes sobre el tema, el movimiento ya abrió la discusión sobre el tema de las expectativas injustas que enfrentan las mujeres en Japón y otras sociedades de la región.

