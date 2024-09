El mito de que Thomas Jefferson inventó el helado

Hoy, el helado es algo tan común como el agua en Estados Unidos. Pero imagina una época —a principios de 1700— cuando los estadounidenses apenas sabían lo que era el helado. Gracias en parte a Thomas Jefferson, EE.UU. ha disfrutado de la golosina congelada desde finales del siglo XVIII.

A pesar de ciertos rumores que dicen lo contrario, Jefferson no inventó el helado, ni siquiera fue el primer estadounidense en llevarlo a Estados Unidos. Sí, lo disfrutaba inmensamente cuando fue ministro plenipotenciario en París de 1784 a 1789, y ayudó a popularizarlo en Estados Unidos sirviéndolo en la Casa Presidencial en por lo menos seis ocasiones, según los registros.

«Es uno de los personajes determinantes en la popularización el helado», dice el historiador culinario Michael Twitty. «No es que nadie hubiese oído hablar acerca del helado en Estados Unidos, es solo que él tenía la influencia de popularizarlo a un nivel diferente».

¿Cómo sabemos que a Jefferson le gustaba tanto el helado? Para empezar, encargó varios moldes para hacerlo desde Francia, y también se enlistaron otras herramientas en el inventario de sus cocinas en Monticello y la Casa Presidencial en 1809.

Así mismo, dejó una receta —encontrada en Los Papeles de Jefferson en la Biblioteca del Congreso— la cual resulta ser la primera receta de helado registrada en Estados Unidos. Escrita con su meticulosa letra, la receta requiere la mezcla de seis yemas de huevo, 225 g de azúcar, dos botellas de crema y una semilla de vainilla; se hierve dicha mezcla y luego vierte en una sorbetière, un recipiente colocado dentro de una tina con hielo y sal –como un baño maría frío– que se gira periódicamente; esencialmente una heladera.

La duda es: ¿Qué tan probable es que Jefferson creara la receta, a pesar de ser quien la escribió? Resulta que no mucho. Algunos piensan que la pudo haber hecho Adrien Petit, el mayordomo francés de Jefferson. Y Twitty está seguro de que James Hemings, el chef esclavo y posteriormente liberado de Jefferson, (hermano de Sally, esclava de Jefferson y supuesta madre de varios de los hijos bastardos del Presidente) tuvo mucho que ver en su creación. Jefferson llevó a James a Francia con el único propósito de entrenarlo en cocina francesa, según Free Some Day: The African-American Families of Monticello (Libres algún día: Las familias afroamericanas de Monticello) de Lucia Stanton.

«James recibió una educación culinaria de nivel mundial en Francia y aprendió de las mismas personas que cocinaron para la última monarquía de Francia», dice Twitty. «Y era un letrado. Aprendió francés mientras estuvo allá, escribió algunas cosas que dominaba en francés de una forma que Jefferson nunca pudo».

Entonces es posible que James hubiese aprendido cómo hacer helado en Francia y luego lo preparara para Jefferson y su esposa Martha, tanto en Francia como a su regreso, y en la Casa Presidencial, donde continuó cocinando durante un verano después de ser liberado.

Twitty señala que, con bastante frecuencia, Jefferson obtiene más crédito del que merece respecto a la comida.

«De hecho, todo lo que hacía era compartir modas culinarias aprendidas durante sus viajes y James fue una parte esencial de ese proceso cuando regresó», dice Twitty. «Esta es una oportunidad de hablar acerca de Thomas Jefferson como un gran gourmet, que lo era, pero también, de hablar acerca de los cocineros afroamericanos, quienes fueron parte integral de la transformación de la dieta estadounidense».

Hoy en día, puedes disfrutar del helado resultado de la receta transcrita por Jefferson, en un lugar apropiadamente presidencial: el Monte Rushmore en Dakota del Sur, que celebra su 75 aniversario. Lloyd Shelton, gerente de alimentos y bebidas de Xanterra Parks & Resorts, que lidera los permisos en el monumento nacional, decidió servir el helado luego de descubrir un letrero de los años 50 creado por la concesionaria original del parque. Decía: ‘Thomas Jefferson trajo el helado a Estados Unidos’», recuerda Shelton. «Este es uno de esos datos curiosos —o mitos, como parece ser el caso— que nos entusiasman, porque siempre estamos buscando maneras de ayudar al Servicio del Parque Nacional a realizar su misión».

Después de investigar un poco, Shelton creó un cartel y tarjetas con la receta original y una explicación de su relación con Jefferson. Se hicieron tan populares entre los visitantes que eventualmente decidió recrear la receta en el monumento.

Contactó a varias granjas lecheras para hacer un helado lo más parecido posible a la receta. Pride Dairy, una empresa familiar en Bottineau, en Dakota del Norte, aceptó el reto.

«El helado es igual al de 1780, con la excepción de que la leche está pasteurizada», dice Shelton, añadiendo también se ajustaron las cantidades para hacerla en masa. De hecho, Pride Dairy consigue las semillas de vainilla en Madagascar, donde muy probablemente la casa Jefferson las hubiera conseguido en su momento.

Pride Dairy ha producido más de 10,000 galones para la Heladería Monumental en el Monte Rushmore, en los tres años que se ha servido en el monumento, y la tienda calcula la venta de más de 100.000 conos de helado.

«El Helado de Thomas Jefferson realmente ofrece a los visitantes la posibilidad de probar la historia», comenta Shelton.

E incluso si esa historia es controversial, el helado sabe igual de dulce.

