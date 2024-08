El nuevo formato del Juego de las Estrellas es el sueño húmedo de todo aficionado

Antes de la tarde del martes, el All-Star Weekend de la NBA era un evento fallido y frustrante con varios problemas, que incluía —aunque no limitado a—: clavadas de drones, un reto incoherente de habilidades, y un partido el domingo por la noche que era todo menos entretenido.

Entonces, llegó la tarde del martes y la liga anunció que a partir de este año, el Este ya no competirá contra el Oeste. En su lugar, los dos equipos de 12 jugadores se escogerán personalmente por dos capitanes de cada conferencia. Será como ver un partido callejero, de esos que entretienen y cautivan.

Este toque de genialidad —y los niveles nunca antes vistos de dramatismo que promete— han convertido a todas y cada una de las demás imperfecciones en acontecimientos ignorables. La NBA pulió el All-Star Weekend de la mejor manera posible.

Para honrar la monumental decisión de la NBA, les traemos un vistazo de lo que podría pasar en el draft inaugural de este año. En bien de nuestro argumento, diremos que LeBron James y Steph Curry (decisión discutible) serán los dos capitanes encargados de formar los equipos.

Sin duda, y por mucho, el pick más discutido de la noche será el primero de LeBron James. Hay muchas opciones para el mejor basquetbolsitas del mundo, y casi todas servirán como pistas para averiguar dónde le gustaría jugar la siguiente temporada. Estos son los mejores y peores escenarios hipotéticos.

LeBron James —En el mejor de los casos: Paul George

Si LeBron escoge a Paul George, los routers de Wi-Fi en todo el sur de California arderán espontáneamente, Magic Johnson y Rob Pelinka brindarán con copas de champaña, y Sam Presti se esconderá en el refugio más cercano.

La decisión de LeBron provocaría un rumor que no moriría, y que podría venderse como «La decisión parte 2», sobre todo porque LeBron dejó entrever su interés para fichar por los Lakers de Los Ángeles en julio del próximo año.

Si su decisión resulta o no un plan inteligente para su futuro en el basquetbol es tema para otro día.. El hecho que James escoja a George para jugar a su lado en un partido intrascendente creará revuelo, indudablemente. Será el pan de cada día para las personas que aman este tipo de «rumores» (o sea, todos los que amamos la NBA).

Un posible segundo candidato sería Kawhi Leonard, una estrella más en un equipo que en términos reales puede adquirir a LeBron el próximo verano. (LeBron + Spurs de San Antonio = una luna de miel interminable sobre la duela). Ya sea que escoja a Leonard o George, la decisión de «King» James será la más significativa en la NBA, mínimo, durante una semana.

En el peor de los casos: Kevin Love

Existe una gran posibilidad de que Love califique para su segunda participación al hilo en el Juego de las Estrellas. Si lo logra, y LeBron lo escoge en primer lugar, los rumores de su salida tomarían una dirección opuesta. Esto le agradaría a las personas que apoyan a la franquicia de Cleveland para que siga siendo relevante, pero también es la alternativa más aburrida.

La agencia libre de LeBron es la que manda y añade un peso especial a su primera selección (en especial si logra molestar al dueño de los Cavaliers, Dan Gilbert). Pero incluso después de que su primera decisión haya sido analizada de mil formas diferentes, el momento más memorable de la noche será el microsegundo después de que todo mundo se dé cuenta a quién está obligado a escoger en último lugar Steph Curry.

Por supuesto, todos los candidatos a escoger tienen el nivel para ser jugadores All-Star, y deberían estar orgullosos de ello. Pero ser escogido en último lugar en cualquier tipo de competición es una de las experiencias más humillantes que un humano puede sentir. Se podría interpretar, frente a todo el mundo, que los dos mejores/más populares jugadores de la liga creen que eres malo o aburrido en relación con tus demás compañeros.

Steph Curry —En el mejor de los casos: Draymond Green

Cualquier oportunidad para crear una riña en las entrañas de la dinastía de la actualidad es un punto a favor para el balance competitivo y un golpe bajo para cualquier afirmación de que el resto de las 29 franquicias de la liga están a años luz de alcanzar a Golden State.

Suponiendo que Curry escoge a Durant en primer lugar, la presión sobre sus hombros para reclutar a compañeros de equipo que le ayudaron a ganar dos premios MVP y dos anillos de campeonato de la NBA sería inmensa. Ya que Green y Thompson son, objetivamente hablando, ligeramente menos malos que otras opciones (en especial para un Juego de Estrellas), existe la posibilidad de ver brotar algo de resentimiento.

Imaginen la respuesta de Draymond cuando se le pregunte cómo se sintió al ver que Curry no lo consideró para su equipo All-Star. Desde luego, es una chaqueta mental, pero una muy divertida.

En el peor de los casos: No existe, pero DeMar DeRozan se acerca bastante

Con todo respeto para DeRozan —quien debería estar disponible para el Juego de las Estrellas (aunque nada es seguro)—, pero creemos que podría ser la última selección. Una vez más, no queremos faltarle el respeto a un hombre con un increíble, aunque si bien es cierto, limitado repertorio defensivo, pero no hay razón legítima para que alguien quisiera jugar a su lado, incluso en un partido que no importa.

Tal vez Kemba Walker entraría en la ecuación y tendría un poco más de sentido… Como sea, la polémica deberá brillar con este nuevo formato del Juego de las Estrellas. La liga se merece una ronda de aplausos por haber convertido un ambiente estéril en una fiesta sin precedentes.