El nuevo lanzamiento de Princesa Alba es la originalidad que buscamos

Trinidad Riveros a.k.a Princesa Alba, es una joven chilena que llegó para cruzar los límites. Desde que lanzó “My Only One” en YouTube, la artista no ha dejado de hacerse escuchar. Hoy nos presenta “besitos, cuídate”, un LP de once canciones que navegan desde un funk carioca, pasando por un bossa nova, tocando distintos géneros musicales y ritmos latinos.

Con la anticipación de tres singles que forman parte de este álbum, Princesa Alba nos mostró “acelero” con sonidos poperos y matices clásicos del reggaetón; “miss u bb”, una nostálgica balada R&B; y “nasty”, con la participación de Ms. Nina, la embajadora argentina del neoperreo, que invita a bailar con ritmos hipnóticos. Aparte, este repertorio cuenta con la colaboración de Duda Beat, estrella del pop brasileño y Pimp Flaco, referente del trap español.

Las canciones de “besitos, cuídate” rompen los estereotipos más clásicos conquistando terrenos diversos bajo un mensaje de empoderamiento potente. Princesa Alba hace un recorrido por historias de su vida que completan un repertorio original y diverso. De la mano del sello Quemasucabeza, este disco cuenta con la producción de premiados nombres: el chileno Pablo Stipicic; los argentinos Nico Cotton y EVLAY; y el español Alizzz. Un compilado que brilla, suena y esperemos, posicione a la artista en los escalones más altos de la región.

Hablamos con ella sobre su proceso personal de composición y los sonidos que la interpelan.

VICE: ¿De dónde viene “besitos, cuídate”?

Princesa Alba: Bueno, diríamos que “besitos, cuídate” es un final feliz de una relación en la que me di cuenta de que estoy mejor sola. A su vez, esa despedida tiene un gesto de cariño, tipo “que estés bien, yo ya me voy por mi camino y tú por el tuyo”. Creo que lo más importante es que se trata de un final de una relación que me abre un portal hacia una relación conmigo misma y que es increíble.

¿Qué rol cumple el amor en este disco?

Sabemos que el amor existe en millones de formas, en este caso se trata de un desencanto al amor romántico. Se trata de un amor para mis amigas, un amor propio. En este disco me encuentro con todas las otras versiones del amor que existen. Es una oda al amor compañero.

Venís haciendo música que habla sobre el empoderamiento de la mujer, ¿pensás que muchas letras que escuchamos actualmente van hacia ese camino?

Yo creo que sí, o sea, para mí la música es parte de un reflejo de la sociedad y de lo que vamos viviendo. Ha pasado mucho en la coyuntura latinoamericana, nos hemos visto súper golpeadas por el femicidio y por leyes que no se aprueban. Hoy, este tipo de letras son la manera de reflejar estas ganas que nosotras tenemos de luchar por nuestros derechos. También es la forma de poner sobre la mesa las discusiones que nuestras compañeras vienen teniendo hace años y nos anteceden.

Este disco cuenta con la participación de artistas como Ms. Nina, Duda Beat y Pimp Flaco. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con elles?

Las colaboraciones nacen de mi fanatismo hacia estxs artistas. De Duda Beat soy muy fan, de hecho me acuerdo de que yo le hablaba por Instagram y no me contestaba, hasta que casi me rindo, pero insistí, hablamos, le mandé el demo y salió algo maravilloso. En ella encontré una compañera con la que compartimos referentes musicales, con la que también compartimos una estética parecida y ahora estamos viendo la posibilidad de un video. Ha sido súper bacán ese proceso porque las dos nos metemos mucho en la parte creativa, en la dirección. Creo que todxs lxs artistas que convoqué han sido una gran experiencia. Con Pimp Flaco me pasó algo similar porque también soy fan hace tiempo y lo mismo con Ms. Nina, de ella, por ejemplo soy fan desde que hacía collage en Tumblr, estoy hablando del 2017 o por ahí.

Honestamente estoy feliz con todas las personas que estuvieron presentes en el trabajo del disco, con los productores, con Nico Cotton, con Pablo Stipicic y con EVLAY.

También tiene una variedad de ritmos impresionante. ¿Qué opinas sobre el encasillamiento de los géneros musicales?

Creo que nuestra generación y las generaciones que vienen ya no se encasillan en un solo género musical. Para mí los géneros no existen dentro de ningún plano, sobre todo en la música, es algo que encuentro como old school. Imagina que yo hago una playlist y mezclo a Chico Buarque con Young Beef. Creo que al final son las emociones las que se transmiten, más allá de los ritmos en particular.

¿Cuáles son las referencias que podrías destacar en tu carrera y que usaste para la composición de este LP?

Aparecen unos samples de mi tío que era músico, él tenía una banda llamada Sien muy bonita y me dejó un legado musical que me gusta mucho traerlo. Aparte, he crecido escuchando pop y rock argentino, seguro hago un guiño a Miranda!, que es una banda que me encanta y crecí escuchándola. También, hace tiempo lancé una canción que se llama “Ya no quieres quererme” dice “se hizo de noche y yo sigo aquí”, y eso es una referencia directa a “Rezo por vos” de Charly García. La verdad es que soy fan de la música latina; México y Argentina han sido referentes culturales súper importantes.

Con “Mi Only One” y “Summer Love” llegaste en su momento a ser conocida en la región. ¿Qué esperas con “besitos, cuídate”?

Creo que al fin poder sacar mi primer trabajo en larga duración, después de casi cuatro años de carrera, es todo lo que puedo esperar. Siento que gesté algo durante mucho tiempo que necesitaba sacar, que me define y que va a definir mi carrera por hartos años.