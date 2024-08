El nuevo mini-docu de The Weeknd captura la locura de ‘My Dear Melancholy’

The Weeknd no ha dejado pasar ni dos semanas desde el sorpresivo lanzamiento de My Dear Melancholy, y mientras que aún nos llegan videos cinematográficos para acompañar su música, Abel Tesfaye ha lanzado además una especie de guía visual de seis minutos para el álbum, llamada He was never there. Ésta fue dirigida por su compañero de Toronto Joachim Johnson y no es un álbum visual como Mania, sino un documental corto experimental que va tras las bambalinas de My Dear Melancholy.



Si bien hay muchas tomas de grabaciones de Tesfaye gtrabando voz y escuchando tracks, no hay una narrativa coherente o algun acercamiento explícito a dicho proceso. En lugar de sto, piensa en la película como un mood board que captura esa sensación de terror de película VHS que inspira la visión sónica general de Tesfaye. Es breve e ingeniosamente filmado, y puedes verlo arriba.

