El nuevo release de NAAFi fusiona ritmos progresivos con tintes tropicales

OMAAR ve en la música orientada al club tanto un laboratorio para la experimentación como un territorio en el que pueden desdibujarse las fronteras entre géneros. -Puedes experimentar abriendo la mente de las personas con nuevos géneros y estilos de música. En el club ya casi no hay fronteras; el club es para bailar y divertirse, eso es muy notable-. Jesús Pacheco

Progressive Tribes es el nuevo lanzamiento del label mexicano NAAFI, una producción de OMAAR aka Omar Suarez, en la que emergen una mezcla de ritmos latinos fusionados con techno, house, tribal house, progressive house, entre otros.

Platicamos con el productor acerca de su acercamiento a la música electrónica para una serie más de nuestras Memorias del Subsuelo, espacio dedicado al underground latinoamericano con el objetivo de crear una red que sirva como punto de información clave y referente real de la comunidad electrónica en desarrollo de nuestro territorio:

Thump en Español: ¿Quién eres?

OMAAR: Soy Omar Suarez mejor conocido como OMAAR tengo 27 años y soy originario del Estado de Mexico.

¿Cuándo y cómo fue tu primer acercamiento a la música electrónica?

Fue hace aproximadamente 19 años, tenía com 8 o 9 cuando me nació el interés por la música electrónica, mejor dicho fue cuando le puse mas atención detenidamente.

¿De qué va tu trabajo?

Mi trabajo va de mezclar distintos géneros y estilos como el techno, tal vez el house de cierta forma cuando hago algo más club. También he tratado de mezclar los breaks del jungle -drum and bass con el grime e incluso con el UK garage y el dubstep, ya que es el hijo de estos dos mencionados, trato de hacer híbridos, también con algunos tintes del hip hop el juke-footwork con ese toque introspectivo.

¿Por qué la música?

La música la elegí porque como mencionaba anteriormente, al poner atención detenidamente había algo que me atraía hacia ella. Con el tiempo comprendí que con ella me identificaba, tiene ese feeling mas marcado a comparación de otros géneros musicales; era como si el artista te tratara platicar y mostrar todo lo que sentía en aquel momento o en ciertas partes de su vida.



Decidí producir para yo hacer lo mismo, mis piezas a mi modo y a mi gusto tratando de impregnar sentimientos y vivencia y dar ese toque de nostalgia que así es como lo veo yo realmente no se como se pueda identificar la gente que escucha mi música.

