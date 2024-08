El nuevo remix de Moodymann es una bomba de house subterráneo de Detroit

La personalidad de Moodymann es como su música: tan impredecible que se ha convertido en un cliché de Detroit. Pocas veces ha dado entrevistas y la mayoría de sus apariciones en público son como DJ. Nuestros hermanitos de THUMP alguna vez se refirieron a él como «el último enigma de la música dance«. Lo que conocemos de él es simple: ama a Prince (fueron grandes amigos), el house y el patinaje. Como productor y remixero ha gozado de gran éxito, tomando lo mejor del funk para sus odiseas interminables y reconstruyendo canciones pop para llevarlas a la pista de baile. Para él, el house es más que un sonido, es un sentimiento.

Esa flexibilidad fue lo que le atrajo del productor inglés Nightmares on Wax y decidió remixear uno de sus tracks: «Deep Shadows». «Moodymann es un productor al que he admirado durante mucho tiempo; todo sobre su ambiente musical es impredecible, y te hechiza», dijo Nightmares. «Así que fue complejo pedirle que remezclara esta canción, sin saber cuál sería el resultado».

Videos by VICE

Y lo inesperado surgió. El track original se desprendió de Shape the Future, álbum lanzado en enero, y es un cover a la versión de Little Ann de finales de los 60. Moodymann siguió fiel a su esencia y nos envió a un lugar desconocido. Excavó en el centró rítmico de la canción y transformó la voz de Sadie Walker en brumas de sintetizadores sumergiéndose en los colores del house. No es un trabajo épico del pilar de Detroit, pero te absorbe hacia la profundidad de sus bajos.

Este lanzamiento resalta el valor emocional de Nightmares on Wax, lo que es razón suficiente para ahondar en el remix, el cual estará disponible en 12′ a partir del 13 de julio, acompañado de más versiones del alter ego de Nightmares, DJ E.A.S.E.

Fechas próximas de Nightmares on Wax:

25 de mayo – Belgrave Music Hall – Leeds, Reino Unido *

26 de mayo – World Island – Leeds, Reino Unido

27 de mayo – LSTD – Bristol, Reino Unido

30 de mayo – Trees – Dallas, TX

31 de mayo – The Mohawk, Austin, TX

2 de junio – 1stBank Center, Broomfield, CO

3 de junio – Urban Lounge, Salt Lake City, UT

6 de junio – Imperial, Vancouver, BC

7 de junio – Nectar Lounge, Seattle, WA

8 de junio – Wonder Ballroom, Portland, OR

9 de junio – Mezzanine, San Francisco, CA

11 de junio – The Fonda Theatre, Los Ángeles, CA

12 de junio – The Crescent Ballroom, Phoenix, AZ

13 y 15 de junio – Sonic Bloom Festival, Rye, CO

Conéctate con Noisey en Instagram.

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.