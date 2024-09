El nuevo remix de Ricardo Villalobos desafía el espacio-tiempo

Al ser el enigma más exitoso del techno, Ricardo Villalobos ha dominado el arte de la declaración artística incierta. Ya sea con sus DJ sets divinos o con material original, meterse al mundo de Villalobos significa estar dispuesto a rascarte la mente mientras emergen inevitablemente numerosas gemas. El proyecto Freaks de Justin Harris y Luke Solomon ha sido igualmente inescrutable en ocasiones, aunque el dúo siempre ha mostrado sus ofertas de house con una gran sonrisa que nos permite ver en dónde se encuentran, comparado al viajado estoicismo de Ricardo.

Es el caso de este edit de seis minutos hecho por Ricardo para el tema «Eighties Throwback» del 2003 de Freaks, el cual es una prueba de menos de la mitad de lo que dura el remix principal de 14 minutos. El productor es conocido por desafiar el tiempo con sus tracks extendidos y DJ sets heroicamente largos, así que esto parece una pequeña muestra de lo que normalmente ofrece. Pero la magia de este edit son sus partes, sampleo de vocales que entran como cometas, y kick drums provenientes de un hoyo negro, con los cuales crea un track relativamente bailable que sugiere que el espacio-tiempo es, de hecho, maleable.

Este remix será parte de un EP llamado Let’s Do It Again Pt. 2, publicado el 22 de febrero en el recientemente lanzado sello, Music for Freaks. El paquete digital también incluye un remix del antiguo track de Freaks, «Washing Machine» hecho por Soul Clap y «Angry» hecho por Argy y Honey Dijon. La publicación también traerá un tema original de Freaks, «Robotic Movement» que previamente apareció en el álbum del 2000, The Beat Diaries.