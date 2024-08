El nuevo sencillo de RUZZI no puede esperar a que le des una escuchada

La semana pasada me senté con la cantante y multi-instrumentalista de Chihuahua, Mariana Ruíz, para platicar sobre este nuevo sencillo de su proyecto solista RUZZI, que formará parte de su disco debut. «Cuando» fue escrita en Palermo, en el estudio de Alejandro Sergi, la voz masculina del grupo de pop argentino Miranda!, sí, el de «La guitarra de Lolo».

Mariana andaba tocando por allá y en su tiempo libre acordó con Alejandro de verse para «jammear un poco». Ese «jam» se convirtió en la maqueta de este fresco y melódico tema. Con el transcurso del tiempo RUZZI fue vistiendo ese esqueleto hasta que quedó listo y carnoso para publicarse. El resultado es una baladita pop más pegajosa todavía que la de «Dártelo», el sencillo más poderoso que había sacado hasta ahora.

«Este es el primer sencillo que produzco yo misma», me cuenta Mariana con mucha emoción. «Creo que es el más radiable de todos los que he publicado hasta ahora», completa mientras se mece de un lado a otro en la silla y me pone los audífonos para que la escuche. Juzguen ustedes mismos dando play abajo.

RUZZI estará de gira en Madrid y en Ecuador para fin de año y ya es un hecho que podemos esperar su álbum completo en los primeros meses de 2018.

