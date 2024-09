El nuevo tatuaje de Kevin Durant es increíble

Kevin Durant tiene buen gusto, amigos. Jugó contra el mejor equipo hace unos meses, y ahora se hizo el mejor de los tatuajes: la cara de Rick James en su muslo izquierdo.

El viernes, el artista del tatuaje de la Columbia Británica, Steve Webie estaba publicando todo tipo de imágenes de él mismo tatuando a Durant. La imagen de arriba fue eliminada de Instagram, pero hay una fotografía donde se ve a Durant vestido con un short rojo con negro.

stevewiebe «My vibe different, we don’t need the shade..»



No nos queda claro cuál es la afinidad que tiene Durant por el rey del funk, pero la reciente adquisición del Golden State parece ser fanático de la música. También lo vimos con un tatuaje de Tupac hace unas semanas —también en su pierna izquierda—. (Tupac consideraba a Oakland su hogar, y ahora la ciudad es hogar de Durant).

Tal vez te preguntas: ¿Qué se tomó Durant cuando decidió hacerse ese tatuaje? Y la respuesta, es que Rick James es una droga muy potente.