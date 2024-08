El nuevo tema de BROCKHAMPTON, “1997 Diana” es fuego

BROCKHAMPTON tienen la costumbre de sorprender. Justo cuando crees que ya no te gustan, hacen eso que te recuerda que los amas. A principios de este año, pensé que ya era demasiado clavarse con ellos. Luego, accidentalmente vi su set de Coachella y pensé que probablemente era uno de los mejores shows de rap que haya visto. Se puso bastante tibia la cosa en los sencilloes anteriores de Best Years of Our Lives, el próximo disco de la boyband, pero “Diana 1997”, un corte que soltaron hoy, ha cambiado nuestra perspectiva por completo. Es EXTREMADAMENTE bueno. Fuego. Una pieza en tu cara que suena desquiciada, vibrante e idiota, que es como se puede describir a las mejores canciones. Escucha el tema abajo y mira su video dirigido por Kevin Abstract:

BROCKHAMPTON expulsó hace unos meses al miembro de la banda Ameer Vann, por acusasiones de acoso sexual.

