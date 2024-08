El nuevo tema de Hello Seahorse! es un parteaguas en su carrera

Uno de los grupos relevantes de la música independiente mexicana en lo que va del siglo es, sin duda, Hello Seahorse! con una propuesta que resultó increíblemente refrescante hace más de diez años y se supo sostener en su línea de pop profundo y conectado con el Internet de las emociones, y ahora goza de un amplio público cautivo, gracias a la poderosa voz de Denise, a sus letras catárticas y sus arreglos de dreampop robustos y elegantes.

Después de recorrer varios festivales y presentar un disco en vivo, Hello Seahorse! estrenó el primer sencillo de la nueva etapa en la que trabajan actualmente, en noviembre pasado, “Dónde estabas (Azul)”, un tema hecho en mancuerna con Bufi en la producción. Ahora el cuarto regresa con otra canción en la misma frecuencia congelada y galáctica: “Son”, cuyo título no refiere a la composición de música popular sino es el verbo “ser” conjugado en plural. “Son” también fue producida por Bufi.

“Son” es sobre ese momento en el que sufres FOMO por la persona amada y el azote en la cabeza se pone bonito y entonces florece el sufrimiento emocional como hierba después de la lluvia y todo es sentimiento; justo como el saxofón ochentero que suena en el tema. La instrumentación es portentosa y los arreglos finales son dramáticos. “Son” marca la nueva etapa en la carrera del cuarteto y prepara la antesala de su quinto disco. Escucha abajo el pre-estreno en exclusiva y luego lee la breve entrevista que nos contestaron amablemente los cuatro.

NOISEY: ¿Qué significa esta canción?

Bonnz: Yo creo que primero marca una nueva etapa de la banda, después de estar separados año y medio y luego juntarnos de nuevo a componer y crear música muy emocionados. Creo que es una canción muy directa, que habla de cosas por las que todos hemos pasado. Eso me gusta de esta rola. Va muy al grano.

Joe: Significa un nuevo terreno para explorar. Armónicamente e instrumentalmente se aparta de lo que hemos hecho antes. En lo rítmico, es una oportunidad para explorar más las dinámicas entre Reez, el percusionista, y Bonnz.

Burgos: Es un parteaguas o una transición muy importante para la banda. Creo que este par de sencillos (“Dónde estabas (Azul)” y “Son”) se identifican mucho. Creo que nunca habíamos pisado estos terrenos, y nos da camino al nuevo sonido que hemos estado trabajando para nuestro quinto disco de estudio.

Denise: “Son” se siente como un puente entre el Hello Seahorse! del pasado y el que viene con el disco nuevo. Así como su dupla “Dónde estabas (Azul)”, hicimos mancuerna con Bufi para producirla. Recuerdo el día que decidimos buscarlo a él. Acabábamos de componer ambas canciones en nuestra pequeña casa de bosque rentada para trabajar. Queríamos producir con alguien con quien nunca hubiéramos pensado hacerlo, pero alguien que conociéramos. Bufi fue la primera persona en quien pensamos. Así, en este nuevo capítulo de la banda, el propósito es trabajar y colaborar con colegas externos. Poder entonces llegar a donde jamás habíamos pensado llegar a través de las ideas de todos.

¿En qué consistió el proceso creativo para llevarla acabo?

Bonnz: Esta canción se creó en el mismo periodo de tiempo que nuestro anterior sencillo “Dónde estabas (Azul)”. Pero a pesar de haber sido hechas en el mismo lugar y fecha, tomó otro rumbo muy diferente. Pudimos experimentar más y probar distintas ideas con Bufi. Daniel Zlotnik toca el saxofón en la canción y eso le da un toque muy especial.

Joe: El proceso fue similar al que hemos llevado anteriormente. Nos encerramos a componer y aunque la idea estaba bastante cercana en ese momento, Bufi entró con muchas ideas nuevas que la llevaron a este lugar.

Burgos: Nos fuimos lejos de la ciudad para trabajar en un par de canciones. Al terminar las ideas, pensamos que Bufi (productor mexicano de música electrónica) podría hacer buena mancuerna, lo invitamos y le gustó la idea. Nos juntamos un par de veces, todo fluyó muy natural. Y al final de todo, está padre ver cómo experimentar y dejar fluir te lleva a caminos y terrenos no explorados. Creo que logramos transmitir esas ideas que teníamos con un toque más electrónico.

Denise: De nuevo, una huida al bosque, una encerrona, un vaivén de ideas. Pero sobre todo, viniendo de dos años sin componer y sin tocar juntos, el objetivo principal era reconectarnos. Eso al final fue lo más fácil de todo.

¿Qué sigue para Hello Seahorse!?

Bonnz: Estamos justo en el proceso creativo de un nuevo disco. Queremos hacer un disco largo, una obra entera y eso nos está tomando tiempo, pero queremos hacer algo nuevo y del que nos sintamos súper orgullosos. Y en eso estamos. Además queremos tocar mucho y en lugares a los que no hemos podido llegar o hemos ido pocas veces. Hello Seahorse! está de vuelta y viene con todo.

Joe: Sigue un disco nuevo el cual ya esta avanzando, así como varios shows dentro y fuera de Mexico para seguir apoyando el material que lanzamos anteriormente “Dónde estabas (Azul)” y Entretanto.



Burgos: Estamos trabajando en nuestro quinto álbum. Vienen muchos shows, vamos a visitar muchas ciudades. Tenemos muchas ganas de tocar y estamos muy emocionados por terminar y enseñarles nuestro nuevo bebé. Esperen noticias pronto en helloseahorse.com.

