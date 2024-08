El nuevo tema de Maná es tan malo que hará que eliminen a México en primera ronda

En la historia del planeta Tierra, han existido terribles momentos que nos han avergonzado de ser humanos pensantes. Recuerdo algunos: Donald Trump ganando las elecciones de EEUU; cuando a algún cerebro se le ocurrió crear la franquicia de 2 Fast 2 Furious; el nacimiento de Hitler; los Crocs. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero la nueva canción de Maná, «El gladiador mexicano (Vamos México)», es una señal de que el fin del mundo está cada vez más cerca, y que el Apocalipsis prometido en el último libro de la Biblia, está cada vez más presente en el mundo de los vivos.

Capture vía Youtube.

Primero: ¿A quién diablos se le ocurrió comisionar a Maná para que hiciera una canción para el mundial? ¡Terrible agüero! O sea, El Tri va a jugar contra la Alemania de Müller, Özil, Kroos y Hummels. Y aún así estos tipos vienen y crean un himno a la mala suerte. Escuchar esta canción por completo hizo que me sintiera inseguro y con miedo, como si estuviese en una de las pesadillas de cualquier personaje de Nightmare On Elm Street y que la voz de Fher fuera el equivalente a las garras de Freddy Krueger. Cada vez que hay un grito made in Fher, siento que mi vida está en peligro y que si escucho los tortuosos 4:30 minutos de la canción, estaré muerto, lleno de sangre en algún piso de Ecatepec.

Una duda existencial que tengo sobre esta rola es obviamente saber cómo escogieron el nombre. De seguro un «señor Mario» que trabaja como asistente del A&R de Maná, tecleó en Google «agencia de creativos CDMX». Luego le dio click a la segunda opción, marcó el teléfono y le dijo al director creativo de la agencia: «Hola, buenos días, necesito que se inventen el nombre de una canción para la banda de rock más importante de México». El director creativo convocó entonces una mega junta godínez a la cinco de la tarde para a su vez convocar a otra junta a las 5:40 y así reunir a todo su talento godínez en un solo lugar. Puso «Sexo, pudor y lágrimas» de Aleks Syntek de fondo y les dijo a todos sus empleados: «A ver, necesito toda su creatividad del ITAM en este proyecto. ¡Le haremos el título a la nueva rola de Maná para la selección mexicana de futbol!» Los godínez se miraron entre sí, con sus rostros llenos de pena y emoción, y mientras uno de ellos sacó un sandwich de roast beef que compró en Subway, otro dijo: «¡Lo tengo!, en México somos gladiadores, ya que luchamos diariamente, y en el mundial hay que echarle ganas por nuestra patria. Y en honor al juego de pelota prehispánico, ¡que se llame ‘Vamos gladiadores’!»

Todos los godínez presentes en esa junta se miraron entre sí, una chica se sonrojó ante tal magnitud de genialidad y soltó una risa culposa, y Guillermo, el pasante hijo de millonarios que siempre llega más temprano que los jefes, aunque no cobre un solo peso por ir a esa oficina, abrió su Iphone X y tuiteó: «¡Que viva el marketing!»

El director creativo envió el mail con el título del tema, y el señor Mario, asistente del A&R de Maná, abrió su correo y sus ojos se iluminaron, como si nunca antes hubiera visto oro y no supiera cómo es su brillo natural, y reenvió el mail con un orgullo y felicidad que hacían que su bigote se viera mucho más amplio de lo normal. Su jefe, el A&R, abrió el mail con el título de la rola y respondió: «¡Aprobado!», junto a este emoji: 👍.

Y así fue como la temática de la peor canción en la historia del siglo XXI logró ser aprobada. Ya luego vinieron Fher y sus compañeros de trabajo y le pusieron como treinta y cinco géneros musicales a la canción, veinte repiques de batería distintos, un solo de guitarra, un poco de Dream Teather esquina Marilyn Manson en sus dos primeros discos, y crearon la razón número uno por la cual México no podrá clasificar de la primera ronda en el próximo mundial de Rusia 2018. Ya imagino al pobre Chicharito tratando de sacarse de la cabeza los horribles gritos de «¡viva México, campeones!» de Fher, explicándole a Osorio en el entretiempo contra Alemania: «Profe, es que cada vez que estoy con la pelota frente a Neuer y quiero anotar, se me viene a la mente Fher gritando y pues una fuerza extraña logra que no pueda concentrarme y termino mandando la pelota a la mierda, perdón». A eso, Rafa Márquez asiente y aprueba la preocupación de Chicharito y añade «A mí me funcionaba pensar en el ‘Muelle de San Blas’, pero ya no».

Gracias Maná, por hacer todavía más difícil que la selección nacional clasifique al quinto partido del mundial.

Los queremos mucho.

Acá puedes escuchar la canción de Maná para la selección mexicana de futbol, bajo tu propio riesgo:

