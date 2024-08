El nuevo tema de Noel Gallagher está preocupantemente extraño

Hoy, 2 de mayo de 2019, hemos recibido la bendición de divina de ser congratulados con un capítulo nuevo de la saga de los hermanitos Gallagher, aunque esta vez, más divertido que otros episodios porque implica que al menos alguno de ellos, hizo lo que mejor saben hacer –o sea, música– y lanzó una nueva canción.

En este caso, fue Noel Gallagher quien anunció su regreso con un nuevo EP que se llamará Black Star Dancing, del cual ya podemos escuchar un primer adelanto en un track homónino. La verdad el tema está muy raro. Tiene una onda disco medio astral donde el mayor de los hermanos de Manchester canta sobre querer bailar y pasar un buen rato. Muuuy raro. Y luego está el arte portada, que tiene tigres, estrellas, montañas, lo que parece ser una DJ bailando, y toda esa clase de cosas que esperarías ver en el cartel de gira de un artista de EDM veinteañero, tipo Zedd o Marshmello o algo así.

No es mucha sorpresa. Al parecer, la inspiración de Noel vino de lugares igual de extraños y variados. “Combina influencias de David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep y ZZ Top”, dijo Gallagher para NME. “Probablemente estuve viendo mucho Top of the Pops recientemente. Como sea, la canción está ‘chida’, palabras de Nile Rodgers, que literalmente bailó en el estudio cuando la escuchamos”.

Para completar este episodio de la novela Gallagher –porque uno no puede hacer algo sin que el otro salga a intentar opacarlo–, Liam anunció también esta mañana la fecha de estreno de su documental As It Was, programada para el 6 de junio, aprovechando para hacer también un show de presentación en Londres que acompañe el lanzamiento. Por lo pronto, escucha el nuevo track de su hermano aquí abajo.

