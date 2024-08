El nuevo término ‘cheugy’ me atrapó y también te va a atrapar a ti

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

No sabía qué era “cheugy” hasta que leí un artículo al respecto, que, seamos sinceros, fue el principio del fin.

Hace un par de semanas, los reporteros cubrieron un nuevo término que había surgido en TikTok, utilizado para describir una estética de internet definida por memes de Minions, protectores labiales y la app conocida como “Pinterest”.

Ser “cheugy” —según un artículo de Taylor Lorenz del New York Times— es estar “desactualizado o esforzarse demasiado”. Otros rasgos de ser cheugy, según la cuenta de Instagram @cheuglife, que documenta todo lo relacionado con este concepto, incluyen poner un mensaje en la publicación de Instagram de tu cumpleaños número 22 que dice “Me siento de 22”, al estilo de la canción de Taylor Swift, y usar sandalias de cuña.

Como alguien que tenía una pestaña abierta de un vasito con popote para adultos decorado con una calcomanía falsa de Louis Vuitton, listo para ser ordenado tan pronto cobre mi cheque, me vi obligada a hacer un examen de conciencia.

Mi primera respuesta al descubrir el mundo de lo cheugy fue alarmarme. Era la primera vez que leía uno de esos artículos que describían una palabra o un fenómeno gracioso de internet y no tenía ni idea de qué era. También fue humillante porque mucho de lo que se considera cheugy suena como algo que realmente disfruto, como llamar a la gente “girlie” (amiga), lo cual comencé en broma pero ahora simplemente lo digo, y usar una secadora de cabello, lo cual considero uno de los mejores lujos de la vida. Como han señalado muchas personas, “cheugy”, una palabra inventada por una joven de 23 años, se siente de alguna manera como un sinónimo de “viejo”.

Lo cheugy es solo la más reciente entrega de la saga de internet de la generación Z contra los millennials que se ha desarrollado en los últimos meses. La generación Z ha encontrando otra forma de presentar a los millennials sin dignidad en internet.

Si bien prefiero evitar a las personas que se sienten genuinamente insultadas porque alguien más joven que ellas les ha dicho que su peinado es anticuado, el concepto de lo cheugy me hace reflexionar sobre cómo los millennials ya no son el grupo demográfico más joven de internet.

Como ocurre con cualquier generación, es poco lo que todos los millennials tienen en común. Pero los millennials siempre han sido las personas más jóvenes en línea, desde que comenzó internet. Entonces, una de las formas más notorias en las que hemos podido definirnos colectivamente en oposición a nuestros padres es nuestro uso generalmente más eficiente del internet. Aún ahora nos reímos de los miembros mayores de la familia que escriben en la pantalla de un teléfono con un solo dedo, llamándolo “Facebook”.

Entonces, cuando las personas que son más jóvenes —y lo que es más importante, que han estado en línea durante toda su vida— llegan y comienzan a usar internet para decir que las cosas que les gustan a los millennials —tanto en sus vidas reales como en línea— son malas, no; que son cheugy, debemos realizar una pequeña reflexión. Nada importante, por supuesto, pero es solo otro recordatorio de que estás envejeciendo, como cuando cumples 27 años y tu rostro simplemente cae de una manera indescriptible pero profundamente palpable y nadie te advierte sobre ello. A finales de los veinte y principios de los treinta, es algo nuevo con lo que deberás lidiar.

Tengo la teoría de que los millennials que aprenden a compartir internet son la causa de la ansiedad que los medios en línea —en gran parte escritos por millennials— tienen actualmente en torno a la generación Z; específicamente TikTok, que se considera el avatar en línea de la generación Z, a pesar de que están lejos de ser el único grupo demográfico que lo usa.

Como han observado muchos críticos antes que yo, tanto en Twitter como en artículos, hay todo un género de escritura en internet —fuera de los reportajes— que básicamente les dice a sus lectores lo que está sucediendo en TikTok y sugiere que la tendencia en cuestión nos “salvará a todos” o, por otro lado, es una “maldición en nuestra línea del tiempo”. Al hacerlo, me imagino que los millennials intentan traducir la generación Z a su propio idioma en línea, y tal vez incluso intentan retener la dominancia en internet al darle forma a las tendencias orgánicas y veloces en la forma de artículos y explicaciones “oficiales”.

Esto se relaciona con lo cheugy, porque, en última instancia, al final lo cheugy es algo que ocurre con todos nosotros, al igual que envejecer. Por lo que puedo deducir, una parte del concepto es que te agrade algo que ya no está de moda. Debido a que todos nuestros gustos están formados por la cultura que nos rodea en diferentes momentos, necesariamente perderán su relevancia en algún momento. Pero también llega un momento en tu vida en el que dejas de preocuparte —yo ya estoy llegando— y simplemente te gustan las cosas que te gustan. ¿Crees que a las mujeres de mediana edad les importa un carajo lo que pensamos de sus tapices de “Live, Laugh, Love”? Claro que no: están demasiado ocupadas disfrutando de la vida junto a sus refrigeradores adornados con los imanes de “¡Pero primero, vino!”.

Es la energía que espero encarnar de ahora en adelante. Así que sí, compraré ese vasito, porque me gusta. Y cuando las personas más jóvenes que yo critiquen gentilmente mis intereses y gustos en TikTok, me reiré de una manera sofisticada y madura (mientras uso el vasito), y mostraré una sonrisa distante mientras me encojo de hombros y miro hacia el horizonte, mientras digo: “Bien por ellos. Es su internet ahora”.