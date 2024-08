El nuevo track del ‘Grinch’ de Tyler, the Creator es música navideña para chistositos

Además de sus tareas en el soundtrack para el nuevo reboot de El Grinch, Tyler, The Creator anunció que mañana va a lanzar un EP inspirado en la película y, sinceramente, nos gustaría que hubiera comenzado con esto de las canciones de Navidad desde mucho antes. La lista de canciones reportada por Pitchfork revela colaboraciones con Ryan Beatty, Santigold y Jerry Paper. Mientras que Music Inspired by Illumination & Dr. Seuss’ The Grinch no presenta las dos canciones que Tyler ya lanzó, “I Am the Grinch” y “You’re a Mean One”, el EP de seis temas se perfila para ser un banger. “Lights On” con Santigold y Ryan Beatty es una aproximación fresca y original a cómo debería sonar la música navideña y ni siquiera trae campanitas. Los tres artistas coexisten en el tema con facilidad, logrando no ceder completamente ante la comercialización que asociamos con estas vacaciones. “Lights On” es el tipo raro de tema de Navidad que puedes tocar en cualquier época del año.

