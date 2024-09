El nuevo video de Michel Gondry para los Chemical Brothers es tan increíble como esperábamos

Cuando los Chemical Brothers y Michel Gondry se juntan, el resultado es mágico. Todos recordamos el viaje en tren que aparece en «Star Guitar«, con cada figura en el paisaje de la ventana representando el paisaje de los sonidos de la música. ¿Quién podrá olvidar «Let Forever Be» en el cual todos los efectos especiales están hechos a mano?

Luego de un largo descanso lejos de los videos musicales, Gondry está de regreso y con un clip para los Chem. Bros. para su nuevo sencillo «Go», el segundo de su próximo álbum, Born in the Echoes. El video es típico de Gondry: muchos movimientos sincronizados, coreografías al ritmo de los beats, muy artesanal, pero hermoso. El concepto es simple: siete mujeres en uniformes grises futuristas y de forma idéntica están dos bastones gigantes que crean ondas y diseños alucinantes. Filmado en lo que parece un edificio de oficinas en una tarde de sábado, es la simplicidad del video que le permite brillar al genio de Gondry: cómo algo tan básico puede ser tan cautivante y central en su atractivo.

Con Q-Tip en las vocales «Go» es la segunda canción publicada por los Chem salida del álbum que marcó su regreso, titulado «Sometimes I Feel So Deserted«.

Born in the Echoes saldrá el 17 de julio en Astralwerks.

