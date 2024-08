El nuevo video de Rammstein está épico o bastante manchado

Vivimos en la era del #wokeness y la corrección política. Época de adiós a los tabúes y planas victimizaciones. Del replanteamiento de los roles sociales y la liquidez de las redes sociales. De la autonomía y liberación personal y de los miembros de generaciones pasadas acusando con el clásico “antes no éramos tan niñitas”. Y dentro de esta maleza de cosas buenas y otras no tanto, Rammstein es un nombre simplemente incómodo.

La realidad es que siempre lo fueron. Han buscado la forma de hacerse notar, de maneras curiosas, polémicas, o de amplio valor artístico, pero siempre hacerse notar. Como selfie en el gym.

Ya han pasado casi diez años desde el último disco ––Liebe ist für alle da–– de la banda alemana, sin embargo, el ayuno terminará de manera oficial el próximo 17 de mayo, día en que lanzarán su anticipado LP homónimo, del cual estrenan ahora su primer sencillo “Deutschland”. El track por sí solo no tiene mucho de destacable más allá de que Till Lindemann comienza con la frase “du hast”, así que probablemente será lo único que te cause cosquillas en la pelvis. Lo verdaderamente digno de atender es el video del tema, que dura más de nueve minutos y muestra un recorrido histórico de los integrantes de la banda a través de Alemania, desde luego, desde esa óptica NSFW que les encanta con mujeres en ropa de cuero y tipos sin playera sacándose el mole. Van pasando desde el salvajismo bárbaro, hasta la Revolución Industrial y, obviamente el Holocausto, dicho lo cual, han recibido diversas críticas de parte de líderes de la comunidad judía alemana porque eso de vestirse de víctimas de un campo de concentración parece no ser la forma más adecuada de retratar uno de los genocidios más conocidos en la historia de la humanidad. Aunque, si se ve desde la otra cara de la moneda, puede ser visto como un intento de exorcizar el obscuro momento de la memoria colectiva teutona.

Como sea, el video está brutal, para bien o para mal. Te va a hacer llorar o sudar mucho. Míralo al inicio de la nota.

