El nuevo video de Rosalía para “De aquí no sales” es alegoría y brutalidad

El año pasado, quizás a estas alturas del calendario, Rosalía seguía componiendo, produciendo y grabando junto a El Guincho, sin tener ni una pista de lo que serían los próximos 12 meses. En mayo lanzó “Malamente” y bueno, a partir de ahí todos conocemos la historia.

La Rosalía está parada en la cima de la música popular global, y cuando piensas que no puede ser más perfecta, trá trá con el revés de la mano. El viernes pasado se estrenó oficialmente su esperada colaboración con James Blake en “Barefoot in the Park” y cuatro días después vuelve a servirse de un buffet que simplemente no le basta.

“De aquí no sales” es una de las canciones de El Mal Querer que la gente menos ha consentido ––tal vez por ser la más experimental de las 11 del disco–– y, a la vez, es uno de los temas mejor queridos de la propia Rosalía, quien lo llevó a los MTV Europe Music Awards para abrir su presentación, lo hizo su quinto sencillo del disco, y ahora entrega su propio video.

El clip, dirigido por Diana Kunst ––que recientemente ha trabajado con A$AP Rocky, FKA Twigs y C. Tangana––, muestra a Rosalía montada en su papel de diosa motor entre outfits de piel, albercas de petróleo y llantas en llamas, a la par de las frenadas y acelerones que se perciben en el track. Todas las piezas encajan de manera simbólica ––petróleo como toxicidad, oro como poder–– en el tratado de la canción, que aborda a la catalana dictando las reglas de una relación que termina ––”amargas penas te vendo”. Y bueno, su exhibición vocal vuelve a ser tan brutal que como reza el hermoso adagio contemporáneo, “le puse este tema a mi Italika y ahora ya es una Harley-Davidson”.

Mira arriba el video de “De aquí no sales”.

