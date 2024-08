El olvidado artista que se rehusó a pintar para Hitler

Era un hombre al que Alan Moore llamó, «Uno de los artista británicos más olvidados en la historia del arte», y ahora, 61 años después de su muerte, una exposición en el museo de Londres y bar, The Last Tuesday Society, está reviviendo a Austin Osman Spare. Realizado en las salas de esmeralda, el espectáculo no es muy grande (alrededor de 35 obras de arte), pero es mágico. Viktor Wynd, curador y cofundador de The Last Tuesday, ha querido expones a Spare desde su apertura en 2009, pero debido a complicaciones, admite: «Ha sido el show más difícil que he tratado de organizar de los 50 que he curado, estoy muy contento de haberlo hecho finalmente».

Flower Girl (1951) Coloured Chalk

Nacido en 1886, Spare era una estrella en ascenso en Londres. El más joven de la Royal Academy, con su dibujo comparable con Dürer y Miguel Ángel, parecía que Spare seguiría creciendo. Pero, como destaca Wynd, «el éxito común no le interesaba mucho», y las perversiones sexuales y artísticas de Spare, lo llevaron a los márgenes de la sociedad.

Vista de exhibición

Spare exhibía en bares locales, haciendo que The Last Tuesday Society sea un lugar apto para su trabajo. Wynd dice, «Para mí estos trabajos necesitan un estudio y contemplación tranquilos […] para que la gente pueda pasar varias tardes, o días con ellos».

Fauno y Satyr

Atraído por lo que él describió como «carácter y no belleza» en sus temas, Spare dibujo obreros y mujeres alrededor de él. Influenciado por el culto mitológico de Pan, Spare ocasionalmente satirizaba a los trabajadores de Cockney, comparándolos con las cabras.

The New Eden (1923) Litografía

Spare fraternizó con el célebre poeta y artista, Aleister Crowley. «Sospecho que Spare era serio y Crowley un charlatán, y Spare no tenía tiempo para charlatanes», dice Wynd. Sin embargo, los dos compartieron intereses similares y el arte de Spare continuó volviéndose más paranormal y surrealista con el tiempo, incluso resultando en un lenguaje –el ‘alfabeto del deseo’– usado para comunicarse con espíritus.

Nude With Crystal Ball (1914-20) Lápiz, Pluma y Tinta sobre Papel

En una época fascinado por el erotismo occidental y los estados orgiásticos conectados con la mente inconsciente, Spare entraba en trances, induciendo lo que él llama, en The Book of Pleasure, una «locura voluntaria» que él creía ser la «condición de un genio».

Ennthosyhnasie (1920)

Repressions (1928) Lápiz sobre papel.

En la exhibición no está Self Portrait As Hitler (Autorretrato como Hitler) (1936), que, según el biógrafo de Spare, Phil Baker, el artista recibió una invitación de Hitler para un trabajo. Spare rechazó, respondiendo al dictador, «Si eres un superhombre, déjame ser para siempre un animal». Cuando el estudio de Spare fue bombardeado en 1941, él lo citó como la «venganza de Hitler». Spare, viudo, se mudó a Brixton, donde se dedicó a los gatos callejeros y sobrevivió de donaciones públicas hasta su muerte en 1956.

Vista de exhibición

Esta exhibición es un ejemplo del talento de Spare. Cuando se le preguntó sobre su pieza favorita de la exhibición, Wynd respondió, «Para mí es muy pronto para decidir, pero cuando la exhibición termine a finales de septiembre y tenga que devolver los trabajos que no son míos, sé que hay algunos que me dolerán más que otros».

The Last Tuesday Society

La exhibición, Austin Osman Spare, está expuesta en The Last Tuesday Society hasta finales de septiembre de 2017.

