El origen de 10 cocteles de clase mundial

Una de las muchas teorías sobre el origen de lo que llamamos cocktail apunta a México, aunque la historia está llena de mezclas con alcohol:



El soma en la antigua India

La hidromiel del dios griego Dionosio

La bebida con la que Ulises emborracha al gigante Polifemo

El vino hipocrático

En el siglo XIX llegaban al puerto de San Francisco, provenientes de México, comerciantes ingleses de maderas preciosas, entre ellas el palo de tinte. En las tabernas del puerto se bebían muchos licores, que cuando se mezclaban con una cuchara de metal, tomaban un mal sabor. Un luminoso día al barman se le ocurrió emplear unas raíces delgadas, finas, lisas, de una planta que ahí llamaban por su forma, «cola de gallo» ( cock’s tail), para evitar el mal sabor. Y tuvo éxito hasta nuestros días. Esta es una de las teorías, pero nunca sabremos a ciencia cierta.

Lo que sí sabremos es el origen de los cocteles más populares en todas las barras del mundo, los que se consideran «la prueba de fuego» para distinguir a un bartender de un bartender de clase mundial. Así que toma nota, esto es lo básico de las small talks en cualquier bar de coctelería. ¡Salud!

Daiquirí

En el año 1896, en Daiquirí, Cuba, un joven ingeniero americano llamado Jennings Cox mezcló y mezcló muchos ingredientes con el ron, buscando una bebida alquímica, deliciosa, refrescante. Finalmente dio en el clavo con jugo de limón, azúcar, hielo triturado y bastante ron. No pasó mucho tiempo hasta que llegar al Bar Floridita, en La Habana , donde el premio Nobel Ernest Hemingway lo popularizó.

Martini

Jerry Thomas, cantinero y autor del libro How to Mix Drinks , se encontraba atendiendo su barra en 1850 cuando llegó un turista que se dirigía a la ciudad de Martínez, California, quien le dijo el clásico: «Sorpréndeme». Thomas le preparó una mezcla de ginebra, vermout, bitter y un licor de cerezas. Muchos sostienen que esta fue la primera versión de un Martini, al cual Thomas nombró Martínez, en honor al destino al que su cliente se dirigía.

Old Fashioned

Según el libro Old Waldorf Bar Days , El Old Fashioned fue inventado en 1895 en el Pendennis Club de Louisville, Kentucky. Sin embargo, estarán de acuerdo con que no puede inventarse un trago que se llame «old fashion», o sea, a la antigua. Hay quien dice que la receta se remonta a inicios del siglo XIX, pero siempre llevará whiskey, amargo de angostura, jugo de limón y hielo.

Margarita

Este trago también está envuelto en polémica sobre quién fue su inventor. La idea más popular recae en Carlos Herrera, un restaurantero en Tijuana que ideó una bebida para la actriz Marjorie King, a quien no le gustaba el sabor del tequila. Herrera preparó un shot del destilado con limón y sal, y lo nombró «Margarita». El resto es historia. Aunque, recientemente visitamos el bar Kentycky Club & Grill, en Ciudad Juárez, donde también se atribuyen la invención de este clásico. Quizá nadie nunca sepa la verdad.

Cuba Libre

Algo bueno tenía que salir de una guerra, en este caso de la guerra hispano-estadounidense en Cuba a finales del siglo XIX e inicios del XX.

Una tarde, un grupo de soldados gringos fuera de servicio se reunieron en un bar de la Habana Vieja. Su capitán ordenó Ron Bacardí y Coca-Cola en hielo. A sus subordinados se les antojó (la bebida) y también la pidieron. La Coca y el Bacacho se hicieron BFFs desde entonces, y en el mundo entero celebramos la Cuba Libre cien años después.

Mojito

El famoso corsario Francis Drake bebía algo muy parecido: aguardiente de caña, azúcar, limón y hierbabuena. La mezcla era usada en los tiempos de la piratería para combatir males estomacales, prevenir el cólera y para aliviar en algo el intenso calor de las Antillas.

El mojito nació en 1910, en La Habana. Su nombre proviene de la españolización de «Mojo», un término inglés que significa mezcla. El Mojito más famoso sin dudas es el de La Bodeguita del Medio. Ya podemos decir la frase célebre de Hemingway: «Mi Daiquiri en El Floridita y mi Mojito en La Bodeguita».

Bloody Mary

Todo apunta al barman Fernand Petiot, quien en 1920 en el Harry’s New York Bar de París inventó el trago, mezclando a partes iguales vodka y jugo de tomate; lo perfeccionó en el King Cole Bar de Nueva York, añadiendo sal, limón, salsa Perrins y Tabasco y nombrándolo «Red Snapper», nombre que nadie recuerda.

El origen del nombre es lo más borroso. Hay quien dice que se refiere al apodo de la reina María I; pero otra teoría es que realmente el nombre surgió dos clientes de Petiot, procedentes de Chicago, los cuales explicaron que la bebida les recordaba a la camarera del bar Bucket of Blood a la que apodaban Bloody Mary.

Mint Julep

Aquí volvemos al libro de Jerry Thomas para descubrir el origen del (suena horrible en español) «julepe de menta». En 1862 Thomas ya lo preparaba, aunque la mezcla de menta, bourbon, azúcar y agua se recetaba ya en 1784, en libros de medicina: se recomendaba para aliviar algunos malestares estomacales y dificultades para tragar, justo como pasó con la Coca Cola y la Pepsi.

Carajillo

Unos dicen que se inventó en la guerra de Cuba, cuando los soldados españoles mezclaban brandy con café para darse corajillo y entrar en combate con el rush de la cafeína.

Otros piensan que el trago nació en Cataluña. Según el escritor Josep Pla, a los transportistas del siglo XIX les faltaba tiempo para consumir el café y alcohol por separado, así que los bebían juntos. El nombre vendría de la expresión en catalán » que ara guillo» («que me largo»).

Ya que tenemos unos tragos encima, y sabemos los orígenes de algunos de los tragos que se han hecho camino en la coctelería mundial, estamos listos para el Boot Camp de World Class, que será del 25 al 29 de julio en la Ciudad de México. Los 13 mejores bartenders del mundo convivirán una semana en el Hotel Carlota, donde harán distintas actividades con los grandes gurús de la coctelería actual, mientras se acerca la gran final del más grande e importante concurso de bartenders a nivel mundial. ¡Qué gran momento para vivir en la capital mexicana!