El otro lado de los raves

México es un país considerado uno de los mejores mercados musicales en Latinoamérica y ha ido evolucionando conforme pasan los años, convirtiéndose en un comercio popular que va creciendo a pasos de gigante.

Nosotros, nos consideramos fans de la música, de los festivales y los raves, de los diseñadores creativos, de las producciones y de los DJs que nos hacen bailar durante horas. La industria musical no solamente está compuesta por músicos y artistas, existen ciertos personajes que de una u otra manera forman parte de este mecanismo musical.

Durante nuestra travesía por el festival Daydream, pudimos notar que los empleados y el staff del festival trabajaban con una enorme sonrisa en la cara, y además traían mejor ambiente que la mayoría de los presentes. No nos quedamos con las ganas de consumirles una chela, una pierna BBQ y convivir con ellos un rato.

Donovan/Cervero







Thump en Español: ¿Qué es lo mejor de trabajar en un evento?

El ambiente siempre está muy padre, la banda está muy relax y todos cotorrean contigo. Los escenarios son bien grandes, las luces y el show están chidos.

Todo suena muy bonito. Ahora cuéntame, ¿Qué es lo peor?

Hoy me siento mal porque no estamos vendiendo, la gente trae dinero y no quiere consumir, pero lo importante es que nosotros todavía traemos la actitud. Se me hace mala onda que la gente nos trate mal y a veces sean mala copa con nosotros.

¿Qué música escuchas normalmente?

Me gusta el Rock y el Ska. Mis favoritos son La Tremenda Korte, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y los Estrambóticos.

Alfonso/Foodtrucks

Si pudieras traer a cualquier artista para tocar en vivo, ¿A quién sería?

En general me gusta el rock, yo creo que traería a los de DLD o a los de La Gusana Ciega que traen buenas rolas.

¿Cuál es la mejor anécdota de trabajar en estos eventos?

La mejor experiencia de trabajar en los foodtrucks es el viajar, pues yo soy de la ciudad y nos movemos a donde hagan evento. A veces es feo extrañar a la familia, pero me la paso muy bien.

¿Qué es lo más raro que has visto desde tu Foodtruck?

Desde mi ventanita veo a toda la gente y la cosa más rara son los borrachos, que hacen muchas locuras y alegran la noche a mis compañeros y a mí.

Silvia/Seguridad



¿Te gustan los eventos de música electrónica?

No conozco mucho, esta música solamente la escuchan mis hijos. A mí se me hace que toda esta música suena igual, pero si me llama la atención porque veo que hay mucho ambiente.

¿Llevas mucho tiempo trabajando en esta industria?

No, estos son de mis primeros eventos pero me gusta. A pesar de que a veces la gente no nos respeta a nosotros ni al lugar, yo si disfruto mucho de mí trabajo.

¿Qué tipo de música es la que más disfrutas?

Siempre escucho las viejitas del siglo de oro, pero mi consentido es Juan Gabriel.

Toño/Cervecero



¿Eres amante la escena electrónica?

Me gustan los DJs, yo sí escucho música electrónica y he asistido a muchísimos eventos de distintos géneros. Armin van Buuren es el mejor DJ que ha existido y siempre les ha dado batalla a todos.

¿Cuáles han sido tus eventos favoritos de este año?

Daydream estuvo bueno pero nada comparado con el Ultra México. Ese festival fue mi favorito de este año porque estuvo bien organizado.

Kevin/Foodtrucks



¿Qué música prefieres y dónde la escuchas?

Me gusta la música electrónica, más el Dubstep y el House. Uno de mis DJs favoritos es Diplo porque siempre que ando en bici sus beats me motivan a pedalear.

¿Qué es lo que odias de trabajar en estos eventos?

Es triste ver a tanta gente divirtiéndose y tú trabajando, pero desde nuestro carrito de comida escuchamos la música y ganamos dinero, entonces no me quejo.

Siendo honesto ¿recomendarías trabajar como tú?

La verdad sí. Vienes a conocer nuevos lugares, te distraes mientras haces tú chamba, disfrutas una parte del evento y estas en un nuevo panorama.

Los conciertos y festivales son los lugares perfectos para dejar a un lado los prejuicios y ampliar tu visión. Ver a través de los ojos de los demás, te hace cambiar tu actitud y ser más amable con los que te rodean, mejorando tu experiencia y la manera de relacionarte con ellos. No hay necesidad de ser un ogro ni un tarado en estos eventos, aprende a querer los raves desde la otra cara de la moneda.