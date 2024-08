El Playlist de cumpleaños hecho por Chance the Rapper es una delicia perfectamente seleccionada

Chance the Rapper, un Aries como nunca lo hubo, cumplió 25 años ayer. Y como es un alma generosa, decidió difundir el amor y los regalos que estaba recibiendo y a su vez le regaló al mundo algo muy especial: una lista de reproducción curada por el mismo Big Chano.

‘Big Chano: 25 & Alive’ está actualmente en Apple Music y es un verdadero tesoro. Chance no está tratando de ser ese tipo que presenta nada más deep cuts para impresionar, él nos ofrece cosas en su estilo y buenas sensaciones. Desde su propio dúo con Cardi B, «Best Life», hasta una cantidad de canciones de Kanye («Champion», «Impossible» y «We Do not Care»), todo es un agasajo, una playlist perfectamente curada.

Sorprendentemente Chance logró replicar el sonido, la sensación y el humor de su propio trabajo en las canciones que eligió: todos los temas capturan algo que el propio Chance hace en su propia música; la sensación de poder de Drake en «Nice for What» y la euforia del «Mr Brightside» de The Killers se unen en el crisol musical de Chance. Si bien es solo una lista de reproducción de cumpleaños, también muestra que la «curaduría» es algo que puede significar tanto como buena intención pongas en ella. Escucha y siéntete genial:

