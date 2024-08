El poder sublime del rave: exorcismo, anarquía y catarsis

Este artículo fue publicado originalmente en THUMP Colombia.

«La experiencia de bailar al ritmo de música repetitiva toda la noche no solo me ha hecho entrar en estados de trance, sino que también me ha hecho sentirme conectado con algo más profundo». Esta reflexión, que extrajimos de la biografía de Gavin Russom, uno de los integrantes de LCD Soundsystem, es una que seguramente muchos hemos fabricado en nuestras mentes o que incluso hemos compartido con amigos.

Ni Russom ni aquellos que sostenemos haber tenido vivencias parecidas estamos solos. En un comunicado de prensa de 2012, rescatado por Pitchfork, Dan Snaith, el productor e integrante de Caribou, dijo que se «ha sorprendido por el número de momentos trascendentales que ha vivido sobrio en las fiestas en los últimos años, como DJ y como asistente». También añadió que todo apunta a que «los clichés acerca de la consciencia colectiva en el rave parecen tener sentido en algunos casos especiales».

A Russom, a Snaith y a mí se nos unen los rumores que suscita desde hace cinco años el rave de Garden Underground en Pereira: la energía y la trascendencia que se experimenta en sus fiestas es irrepetible. Las movidas underground, como la de ‘El pequeño antro’, son admiradas en la movida electrónica colombiana como producto de afirmaciones como la de Julia, una asistente del Garden: «El Antro y su música son un lugar que te permite hacer nuevas conexiones con gente que no conoces, pero son conexiones no verbales. El público de Garden entiende el techno y, a diferencia de otras fiestas, aquí sí se entregan cien por ciento a ella. Aquí no se trata sobre el ‘yo’, es una liberación colectiva».

