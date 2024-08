El Pokémon Go del Vaticano es un grito en busca de creyentes

Artículo publicado por VICE México.



No es ningún secreto que la influencia de la Iglesia Católica en las generaciones más jóvenes ha ido cayendo en los últimos años —o décadas—. Estudios hechos por CNN, Huffington Post y hasta Fox News, dicen comprobar inequívocamente que los millenial o generación Z ya no quieren creer en los dogmas de la fe cristiana. ¿Sorpresa? Tal vez, pero es difícil saber hasta qué grado están dispuestos a caer para atraer a estos feligreses potenciales a sus filas.



Y entonces llegó Follow JC Go. Una copia prácticamente literal en cuanto a interfaz y modo de juego al hit del 2016, Pokémon Go. Extrañando a muchos que, como yo, descubrieron el universo de Pokémon en la niñez solamente para que la escuela, señoras locales y predicadores lo tildaran de satánico y dijeran que es una corrupción a la juventud. Aún así eso es lo de menos. Lo importante aquí es que el juego, avalado por el Vaticano mismo y del que el Papa Francisco se considera fanático, es un raro intento por recuperar esa juventud que la iglesia pudo haber tenido en el siglo III después de Cristo.

Desarrollado por la Fundación Ramón Pané, el juego tomó más de dos años en ser completado con una inversión de $500,000 dólares, que probablemente pudieron haber tenido un mejor uso que el juego. Tal y como en Pokémon Go, uno puede ir caminando por las calles buscando cosas, en este caso, en vez de ratones que sacan rayos de sus cachetes, santos, reliquias y personajes de la Biblia que se pueden ir coleccionado progresivamente. A su vez, cuenta con trivias e incentiva a buscar amigos con los cuales jugar para hacer una congregación o comunidad de creyentes alrededor de la zona geográfica en la que usualmente juegas.

Después de bajar el juego y darme un par de vueltas a la cuadra con él, puedo decir con completa determinación de que no cambió mi ausencia de fe, ni me acercó más a Jesús. Sin embargo, encontré un par de Vírgenes y Beatos, que me permitieron comenzar con mi colección de personalidades cristianas. El giro interesante sería que, después, como en Pókemon, se pudieran poner a pelear entre ellos.



Captura de mis gloriosos minutos como jugador de Follow JC GO.

El juego está disponible en Android y iOS, por si quieres ver de qué se trata.