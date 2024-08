“El porno no será ilegal”: El productor de Sexmex aclara el aval de la SCJN

Artículo publicado por VICE México.

Desde el pasado 1 de agosto portales de noticias como Reporte Índigo y El Universal, publicaron contenido donde se señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló un artículo que sanciona como explotación sexual la producción, comercio, distribución de pornografía hasta con 15 años de cárcel.

Se trata del artículo 10, fracción III de la Ley General en contra de la trata de personas, donde se refiere al artículo 13 que dice explícitamente que se dará una pena de 5 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días multa “al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual”.



A partir de esto se da a entender, precariamente, que la pornografía, su producción y distribución quedarían fuera del marco de la ley. Lo cual, por ahora, no es así.



Platicando con Fernando Deira, productor de Sexmex, la compañía de material audiovisual para adultos más grande de México, le pregunto sobre el revuelo que causó la posibilidad de que ya no existieran producciones pornográficas en México:

VICE: ¿Qué es lo que está pasando con esta información y el aval de la SCJN?

Fernando Deira: Se dejaron llevar sin investigar lo que sucedió. Esta ley existe desde que Calderón era presidente, la ley para prevenir y erradicar la trata de personas; en él dice que el porno es trata de personas siempre y cuando sea a partir de un acto ilícito. Es decir, a partir de extorsión, engaño, violencia física o moral, abuso de poder, daño grave o amenaza grave, chantaje, etc.

¿Qué significa esto para el futuro de Sexmex?

Las producciones seguirán de manera igual. Nos apegamos a lo que dice la ley, si alguien quiere trabajar es por su propia voluntad, ejercer su derecho a empleo de manera legal. La ley simplemente se ratificó.

Sexmex, está desde entonces [de la presidencia de Felipe Calderón] con asesoría legal. La ley sigue y nosotros igual. Desde antes de que apareciera esta ley, nosotros operamos bajo el marco legal, y la gente que viene aquí es porque quiere. El porno no será ilegal, es imposible. Lo que sí es que la ley está mal redactada y es ambigua, desde hace 4 o 5 años pedimos que se analice bien porque sí hay problemas dentro de ella misma. Queremos que nos tomen en cuenta. El porno no se puede prohibir, se necesita regular de una manera clara en la que no se permitan malinterpretaciones que afecten la industria.

¿Me podrías dar un ejemplo de dónde es urgente la revisión?

En términos básicos, dice algo así como: “la pornografía es ilegal porque lleva a la trata”. Y en casos terribles, es verdad que gente va a comunidades pobres, se lleva a las mujeres a las ciudades y las explota. Pero con nosotros el caso es completamente diferente: los artistas trabajan aquí porque quieren y les gusta. Habla de varios causales, necesita ser mejorado en todos los aspectos y no llevarse a la gente de la industria por su ambigüedad, familias enteras dependen de esto —actrices, productores, editores, etc.— En algunos países existe un reglamento claro que se acata, aquí se está hablando de una prohibición que tiene muchas fallas.



Tenemos más de 10 años trabajando en esto, se hacen declaratorias y contratos de que los actores buscan y quieren este empleo. Estamos bien asesorados y en lo que nosotros nos compete la ley sigue igual.



Es algo que no se puede prohibir, lo que dicen muchos medios es amarillista, hablan de que quien produzca y haga comparta material porno es considerado delito, definitivamente no se puede prohibir sino regular. Imagina que te pasan un video porno por WhatsApp y luego tu lo compartes a un grupo de amigos, entonces ¿eso amerita cárcel si revisan tu celular? Obviamente no. Necesitamos que los legisladores escuchen a los que estamos en la industria para poder operar de la mejor manera posible.



La producción de pornografía en México no se detendrá a partir de este nuevo aval, sino que trae a colación la necesidad de esquematizar la regulación para no satanizar a quien lo hace de manera legal y evitar a toda costa que propicie la trata de personas.