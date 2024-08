“El porno trans es el futuro”: ¿Cuál fue el porno que más viste en el 2018?

Artículo publicado por VICE México.

Hemos llegado a ese precioso y hermoso momento del año donde destacan las listas de lo mejor y lo peor. Cada que termina un año se cierra un ciclo y empezamos a mirar al techo de nuestras habitaciones pensando qué diablos hicimos mal o bien. Ahí nos entra esa insoportable moralidad y decimos “el año que viene voy a tomar menos MDMA”, o “el año que viene sí voy a mudarme de casa de mis padres”. Pero bueno, afortunadamente nosotros no vamos a preguntarte este tipo de cosas ni nada que te haga sentir mal.

Videos by VICE

Afortunadamente está bastante normalizado el porno. Nos relaja y hace pensar en otras cosas que no sean el trabajo que nos paga la renta, o en cómo nuestra ex pareja consiguió a alguien mucho mejor y más estable emocionalmente que nosotros.

Personalmente cada año tengo un gusto nuevo. El año pasado andaba en un mood de madres e hijas. No sé, me latía ver ese porno bastante. Este año me puse mucho más místico y me acerqué al porno que tiene una “historia” detrás. El pizzero Alfonso llegando a casa de la esposa que se quedó sola porque su hombre está trabajando en Chicago. La esposa se siente sola, pide una pizza, y el pizzero Alfonso va y hace lo suyo.

Para celebrar año nuevo, le pregunté a varias personas acerca del porno que más vieron este año, porque, ¿qué mejor manera de saber cómo estuvo tu año que conociendo el porno que viste?

Porno trans

Experimenté con porno trans; está muy loco ver cómo no importa el género de las personas, sólo es tener sexo y pasarla bien. Hay chicas trans muy guapas, aunque siendo sincero no creo que lo intentaría en la vida real; no me llama tanto la atención.

—Rodrigo, 33

Porno de disfraces

No sé cómo llegué a él, pero recuerdo que me enviaron un video por WhatsApp de una persona vestida de Barney y lo abrí: era una persona negra que al final del video se abría un hueco en el disfraz y tenía sexo con una chava disfrazada de Cenicienta. Algo bien raro, pero desde ahí empecé a buscar más y no se imaginan la movida que hay detrás de esto. Fue mi favorito sin dudas.

—Manuel, 28

Porno gay

El porno heterosexual me aburre muchísimo, encuentro mucho más interesante ver “lesbian tribbing”, “lesbian massages” y “stepmothers and teenagers”. También experimenté viendo porno gay hombre con hombre y me parece bastante romántico y sexy. Fue un año variado.

—Carla, 27

Porno trans

Soy heterosexual, pero últimamente estaba aburrido viendo el mismo porno. Y bueno, hay decenas de categorías disponibles como para seguir viendo el mismo porno siempre. Afortunadamente soy muy abierto con esto y veo realmente cualquier tipo de porno. Me da igual. Aunque este año se lo lleva el porno trans, creo que es el futuro del porno porque tiene lo mejor de ambos mundos.

—Israel, 30

Porno en Tumblr

A principios del año, una amiga me dijo que ella veía porno en Tumblr porque era más fresón —ya no se va a poder porque lo quitaron— pero en ese momento me lo enseñó; me gustó bastante. Buscaba “lit Tumblr sex” y de ahí le variabas. Había de todo un poco, pero llegué a uno que era como de sugar daddys y morras chavitas que escribían sus fantasías en un blog. Más que verlo me ponía a leerlo. Estaba hot.

—Isabel, 29

Porno de enfermeras y doctores

Quizás me estoy haciendo viejo, pero esta es una de mis fantasías recurrentes más comunes. Es como roles de poder o qué sé yo. Una de mis ex novias es doctora, entonces quedé un poco influenciado por tener sexo con ella cuando tenía su bata de doctora puesta. Además está como prohibido eso de que los doctores y enfermeras tengan sexo en el hospital, creo. Entonces también ayuda un poco esa “prohibición”.

—Roberto 28

Porno lésbico

No me gusta el porno heterosexual, siento que no disfruto nada, no sé, es cero romántico. Pero antes no me sentía tan cómoda viendo porno de lesbianas, entonces lo evitaba un poco. Ahora ya no importa, entendí que realmente ver a mujeres sentir placer es lo que me excita. Este año estuve en paz con eso y lo disfruté bastante.

—Victoria, 29

Porno anal

Definitivamente este fue el año de ver mucho sexo anal. Tiene que ver con que en la vida real lo estoy practicando mucho; la mejor manera de aprender es viendo cómo lo hacen los profesionales. Hay páginas muy chidas, que solamente se especializan en sexo anal; te explican todo paso por paso, los cuidados y cómo disfrutarlo de la mejor manera posible. El 2018 para mí fue el año del sexo anal.

—Sergio, 28

Porno teen

En varias páginas de prono hay una sección especial para chicas que parecen menores, pero sabemos que no lo son. Es algo que tiene que ver con que me gustan las chicas compactas y flacas, me encantan; es como si sintiera que puedo cargarlas con mis dos manos y me da una sensación de poder bastante cabrona. Entonces ya casi que es automático: entro en alguna página porno y de una me voy a teens, hay una variedad increíble y cada día podría asegurar que hay par de videos nuevos en esta categoría.

—Félix, 30

Porno sadomasoquista

Me encanta este tipo de porno, lo practico a veces en mis relaciones y siento que desde que lo probé por primera vez descubrí lugares de mi sexualidad que jamás hubiese encontrado. Es como una liberación bien cabrona. Además, hay muchísimos trucos en internet y los sitios porno, realmente elevan la experiencia sexual a niveles que no sabes que son posibles. También ayuda a saber cómo hacerlo, cuándo parar, incluso qué ropa comprar.

—Diana, 26

Sigue a Diego en Instagram.