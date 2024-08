El primer vistazo al joven Tony en la película de ‘Los Soprano’ es maravilloso

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Ya llegaron las primeras fotos de la próxima precuela de Los Soprano de HBO, y Michael Gandolfini, como es de esperarse, es el perfecto Tony Soprano joven. Una de las escena de la película —que originalmente se titulaba The Many Saints of Newark, pero que ahora se llama Newark a secas— fue filmada en Brooklyn a principios de esta semana con Gandolfini, de 19 años, y su compañero de reparto, Jon Bernthal, informó el Daily Mail.

Videos by VICE

Aún no está claro de qué se trata la escena o a quién interpreta Bernthal en la película, pero las fotos dejan bastante en claro una cosa: Michael Gandolfini es la perfecta elección para asumir el papel de su difunto padre. También parece estar muy emocionado con el proyecto:

https://twitter.com/justinddiamond/status/1115978118806822913

Gandolfini podría estar vestido como si estuviera listo para un cameo en That 70s Show, con esa doble mezclilla y el cabello parecido al de Kelso, pero se dice que Newark está ambientada durante los disturbios de 1967 en Newark. Por supuesto, se suponía que Tony estaba en la escuela primaria a finales de los 60, y ya lo vimos como un niño pequeño en un flashback de aquella década en el episodio “Down Neck”, así que quién sabe qué está ocurriendo exactamente. O bien el creador de Los Soprano, David Chase, está cambiando la continuidad de la edad de Tony para Newark, o la trama de la película se extenderá a los años adolescentes de Tony en la década de 1970.

En cuanto a Bernthal, es posible que no sepamos a quién interpreta, pero luce bastante familiar con ese atuendo. Vimos al padre de Tony, Johnny Boy, vestido casi exactamente igual (menos la chaqueta) en ese flashback de “Down Neck”, y las probabilidades de que él y su coestrella Vera Farmiga interpreten a Johnny Boy y Livia Soprano son bastante altas.

@ValWhoOnline Jon Bernthal sur le tournage de '' Many Saint of Newark'' le prequel de la série Les Sopranos ! 😉 pic.twitter.com/tHe8UGEAQM — movie (@fanmovie33) April 10, 2019

Newark está dirigida por el antiguo director de Los Soprano, Alan Taylor, y está basada en un guión coescrito por el mismo Chase. La película no saldrá hasta septiembre de 2020, pero si estas imágenes tras bambalinas y la lista de celebridades cada vez más grande son un indicio, valdrá la pena la espera.